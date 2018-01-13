БЖД представит в 2018 году транзитный потенциал на выставках в России и Германии

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога представит в 2018 году свой транзитный потенциал на крупных международных выставках в России и Германии. Такая информация размещена на сайте БЖД, сообщает БЕЛТА.

В апреле БЖД представит свой транзитный потенциал на специализированной выставке "ТрансРоссия 2018", которая пройдет в Москве, в мае в Новосибирске примет участие в выставке транспортно-логистических услуг, коммерческого транспорта и спецтехники TransSiberia/Translogistika и VII форуме "Транспорт Сибири". В сентябре в Берлине (Германия) запланировано участие в специализированной выставке по транспортным технологиям и инновационным компонентам Inno Trans 2018.

Запланировано участие в октябре в мероприятиях Белорусской транспортной недели, которая традиционно проходит в Минске.

В 2018 году Белорусская железная дорога проведет международную конференцию, посвященную рынку железнодорожных услуг, логистике, экспедированию и тарифам, с участием экспедиторских организаций. Внимание будет уделено организации и проведению тематических круглых столов в Москве и Калининграде. Также БЖД планирует участие в Балтийском транспортном форуме (Калининград), в Восточном экономическом форуме-2018 (Владивосток).

БЖД продолжит активно развивать сотрудничество с железнодорожными компаниями иностранных государств в рамках деятельности международных организаций. Так, в феврале в Вене (Австрия) БЖД примет участие в международном железнодорожном бизнес-форуме "Стратегическое партнерство 1520: Центральная Европа". В марте в Варшаве с участием белорусской стороны пройдет четвертая сессия международной конференции по принятию текста Конвенции о прямом международном железнодорожном сообщении. В мае в Кыргызстане БЖД примет участие в 68-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств - участников СНГ, в октябре - в 69-м заседании совета. В июне в Испании делегация белорусской магистрали будет участвовать в сессии 92-й Генеральной ассамблеи Международного союза железных дорог. В октябре в Астане с участием БЖД пройдет заседание международной ассоциации "Координационный совет по транссибирским перевозкам".

Будет уделено внимание развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества с железнодорожными администрациями России, Казахстана, Латвии, Литвы, Украины, Польши.

Во втором квартале в Минске планируется проведение второго заседания совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа.

По информации пресс-центра, приоритетным для БЖД будет решение вопросов, направленных на привлечение дополнительных объемов перевозок грузов, развитие пассажирских перевозок, проведение согласованной и конкурентоспособной тарифной политики, применение электронных юридически значимых документов при организации перевозок в международном сообщении, согласование совместных действий, направленных на развитие инфраструктуры приграничных железнодорожных участков на основных направлениях пассажиро- и грузопотоков.

В планах БЖД - дальнейшее развитие сотрудничества с зарубежными компаниями-производителями железнодорожного подвижного состава, техники, оборудования для внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, а также реализации инвестиционных проектов.-0-