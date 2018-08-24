БЖД приурочит к началу учебного года акцию "Дети и безопасность"

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акцию "Дети и безопасность" проведет Белорусская железная дорога с 30 августа по 10 сентября , сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Акция направлена на предупреждение несчастных случаев с участием несовершеннолетних. Работники БЖД, члены общественных формирований, сотрудники органов внутренних дел организуют рейды, во время которых особое внимание уделят детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах. О мерах безопасности расскажут гражданам на вокзалах и в поездах, в трудовых коллективах предприятий и учреждениях образования. В акции примут участие все отделения БЖД.

Белорусская железная дорога обращает внимание родителей и педагогов на значимость профилактических бесед с детьми и подростками. При этом акцент нужно сделать на потенциальной опасности при хождении по путям, переходе в неустановленных местах, спрыгивании с платформ. Важно рассказать детям, что если они слушают музыку в наушниках или разговаривают по телефону, то могут вовремя не заметить приближающийся поезд. Тормозной путь при экстренном торможении может составлять до 1 км.

В пресс-центре БЖД подчеркивают, что для безопасного пользования железнодорожным транспортом создаются все условия: сооружаются пешеходные переходы, тоннели, устанавливается предупреждающая сигнализация, ограждаются места вблизи железнодорожного полотна. В январе-июне капитально отремонтировано 36 пассажирских платформ и 28 железнодорожных переездов.

За шесть месяцев нынешнего года на Белорусской железной дороге произошло 52 случая непроизводственного травматизма - на 10 меньше, чем за аналогичный период 2017 года. "Основной причиной несчастных случаев остается игнорирование элементарных мер безопасности. Это нахождение в зоне повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения, разговоры по мобильному телефону и прослушивание музыки в наушниках во время пересечения железнодорожных путей, нарушение водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов", - пояснили в пресс-центре.-0-