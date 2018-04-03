БЖД с 1 мая предоставляет пенсионерам скидку 50% на проезд в поездах региональных линий экономкласса

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога с 1 мая предоставляет пенсионерам скидку 50% на проезд в поездах региональных линий экономкласса, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Ежегодно в период сезонных сельскохозяйственных работ с 1 мая по 30 сентября граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса", - отметили в пресс-центре. Это предусмотрено указом от 29 апреля 2011 года №176 "О государственной поддержке пенсионеров".

В БЖД обратили внимание, что документом не предусматривается предоставление данной льготы при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий.

"Для приобретения проездных документов со скидкой нужно предъявлять оригинал пенсионного удостоверения. Также данный документ необходимо иметь при себе при проезде в поездах региональных линий экономкласса. Проездные документы можно оформить как в билетных кассах, так и через терминалы самообслуживания", - пояснили в пресс-центре.-0-