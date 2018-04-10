БЖД с 10 июня назначает поезд Минск-Варна

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога с 10 июня назначает поезд №451/452 Минск-Варна, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Поезд будет следовать через Львов, Ивано-Франковск и Бухарест и отправляться из Минска 10, 15, 22, 27 июня, 4, 9, 16, 21, 28 июля, 2, 9, 14, 21, 26 августа, 2, 7 сентября в 17.38 и прибывать в Варну в 10.30 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4, 9 сентября соответственно.

Из Варны поезд будет отправляться 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4, 9 сентября в 18.45 и прибывать в Минск 14, 19, 26 июня, 1, 8, 13, 20, 25 июля, 1, 6, 13, 18, 25, 30 августа, 6, 11 сентября в 11.09 соответственно.

Предварительная продажа проездных документов (билетов) осуществляется за 60 суток до отправления поезда. С 12 апреля открывается предварительная продажа билетов на поезд Минск-Варна, отправляющийся из Минска 10 июня.-0-