БЖД с 12 декабря назначает поезд Минск-Казань

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога с 12 декабря назначает поезд №328/327 Минск-Казань, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Поезд будет курсировать круглогодично один раз в неделю. Отправление из Минска - по средам в 21.55, прибытие в Казань - по пятницам в 17.53. Из Казани поезд будет отправляться с 15 декабря по субботам в 7.43 и прибывать в Минск по понедельникам в 5.13.

Маршрут будет пролегать через крупные административные центры России: Смоленск, Тулу, Ряжск, Пензу, Сызрань и Ульяновск. В составе поезда предусмотрены беспересадочные вагоны Гомель-Казань и Брест-Казань, которые позволят связать Гомель, Могилев, Оршу, Брест, Барановичи с крупными регионами России. Также расписание поезда предусматривает удобную пересадку из районных и областных центров Минской и Гродненской областей (Гродно, Мосты, Лида и Молодечно) на станции Минск-Пассажирский и Витебской области - на станции Орша-Центральная.

Реализация проездных документов начнется за 45 суток до отправления поезда.-0-