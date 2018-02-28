БЖД с 3 марта назначает дополнительный поезд в сообщении Минск - Полоцк

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в целях расширения транспортных связей между столицей и региональными центрами назначила с 3 марта поезд региональных линий бизнес-класса №749 Минск - Полоцк, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Со станции Минск-Пассажирский поезд №749 будет отправляться в 06.30 и прибывать на станцию Полоцк в 10.36. В пути следования будет делать остановки на станциях: Молодечно, Вилейка, Парафьянов, Крулевщизна, Подсвилье.

Обратно поезд будет отправляться со станции Полоцк в 15.51 и прибывать в Минск тем же маршрутом в 20.10.

Стоимость проезда в купейном вагоне составляет Br8,98, в плацкартном вагоне - Br6,52.

Также БЖД информирует, что в связи с назначением поезда №749 частично корректируется расписание отдельных поездов на данном направлении. Более подробную информацию о расписании поездов можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, а также по телефонам справочной службы.-0-