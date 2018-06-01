БЖД с начала года реализовала больше миллиона билетов через интернет

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога с начала года реализовала больше миллиона билетов через интернет, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Белорусская железная дорога определила миллионного интернет-пассажира, по данным мониторинга с начала 2018 года. Проездной документ приобретен на сайте БЖД 1 июня. Миллионный интернет-пассажир этого года совершит поездку 1 июня поездом №371 по маршруту Минск-Лунинец", - рассказали в пресс-центре.

БЖД уделяет большое внимание развитию безналичных расчетов при оплате услуг железнодорожного транспорта. Удельный вес продажи билетов через интернет (от общего количества проездных документов, оформленных через АСУ "Экспресс" в билетных кассах БЖД) за 5 месяцев 2018 года составил 20,7%.

На протяжении последних лет наблюдается постоянное увеличение спроса на покупку билетов через интернет. Так, в 2014 году миллионный интернет-пассажир был зафиксирован в декабре, в 2015 году в сентябре, в 2016 году в августе, в 2017 году в июле, а в 2018-м продажа миллионного электронного билета на сайте системы продажи проездных документов установлена уже в начале июня.-0-