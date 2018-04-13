БЖД сформировала на 14-17 апреля 45 дополнительных межрегиональных поездов

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЖД сформировала 45 дополнительных поездов межрегионального сообщения для перевозки пассажиров 14-17 апреля. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник пассажирской службы Белорусской железной дороги Александр Захаревич, передает корреспондент БЕЛТА.
"БЖД готова к пассажирским перевозкам в предстоящие выходные. Мы планируем перевезти 14-17 апреля не менее 840 тыс. пассажиров. Для этих целей дополнительно сформировано 45 поездов межрегионального сообщения. Будет задействовано для этого более 1 тыс. пассажирских вагонов и более 100 единиц моторвагонного подвижного состава", - сказал Александр Захаревич.
Перевозки региональными поездами эконом-класса 14-17 апреля будут осуществляться по графику выходного дня.-0-
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