БЖД участвует в международной выставке Transport logistic China в Шанхае

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственное предприятие "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" Белорусской железной дороги принимает участие в VIII Международной выставке по логистике, транспорту, информационным технологиям и управлению цепочками поставок Transport logistic China 2018 в Шанхае. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре БЖД.

Предприятие демонстрирует полный спектр услуг и возможностей по перевозкам грузов из Китая в страны Европы и обратно. Выставка предоставляет возможность изучить состояние транспортного рынка и рассмотреть мировые тенденции развития логистических систем с целью привлечения объемов грузов транзитных и экспортных перевозок на БЖД.

"Приоритетной задачей Белорусской железной дороги для реализации транзитного потенциала и обеспечения транзитной привлекательности Беларуси является модернизация железнодорожной инфраструктуры в рамках II и IX международных транспортных коридоров", - рассказали в пресс-центре. Развитие белорусского участка II международного транспортного коридора ведется в целях увеличения скорости движения пассажирских и грузовых поездов, расширения возможностей по обработке транзитных грузопотоков, в том числе с учетом перспектив реализации концепции "Экономический пояс Шелкового пути" и других проектов, формирующих грузопотоки в направлении восток-запад-восток.

Transport logistic China - одна из крупнейших транспортно-логистических выставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая проводится один раз в два года. В 2016 году в выставке приняли участие 490 компаний из 47 стран мира.-0-