БЖД в январе-апреле увеличила продажи билетов через интернет на 24%

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сайте Белорусской железной дороги в январе-апреле 2018 года было оформлено более 800 тыс. электронных билетов, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Удельный вес продажи билетов через интернет (от общего количества проездных документов, оформленных через АСУ "Экспресс" в билетных кассах БЖД) в апреле 2018 года составил 21,3%. Увеличению продажи проездных документов через интернет способствует проводимая железной дорогой работа по совершенствованию системы продажи", - отметили в пресс-центре.

У пассажиров также пользуется спросом услуга покупки билетов через платежно-справочные терминалы самообслуживания. В январе-апреле с их использованием было реализовано 348,8 тыс. билетов. В прошлом году терминалы обеспечили новой версией программного обеспечения, которая позволяет людям, достигшим пенсионного возраста, с 1 мая по 30 сентября приобретать льготные проездные документы (билеты). К концу нынешнего года планируется установить 26 мультиязычных терминалов самообслуживания с купюро- и монетоприемниками.

В апреле текущего года была внедрена новая услуга оплаты проезда с помощью смарт-карт с транспортными тарифными единицами в поездах городских линий. Пополнить смарт-карту можно в любой железнодорожной кассе по маршруту их следования. В апреле этой услугой оплаты воспользовались более 2,1 тыс. пассажиров.-0-