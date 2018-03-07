БЖД в январе-феврале увеличила перевозку грузов более чем на 20%

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительным данным, Белорусская железная дорога в январе-феврале перевезла 24,1 млн т грузов, что составило 120,3% к аналогичному периоду 2017 года, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

За февраль 2018 года ожидаемый объем перевозок грузов составляет 12 млн т, или 113,7% к уровню февраля 2017-го.

Кроме того, в январе-феврале 2018 года БЖД обеспечила погрузку около 14 млн т грузов (122,3% к январю-февралю 2017 года). В феврале погрузка грузов по дороге составила 113,2% к уровню февраля 2017 года.

Также в пресс-центре сообщили, что в январе-феврале 2018 года во всех видах сообщений было перевезено 10,3 млн пассажиров, что составляет 101,7% к январю-февралю прошлого года. Пассажирооборот - 830 млн, или 100,8% к аналогичному периоду прошлого года. Объем пассажирских перевозок обеспечен во всех видах сообщений.

Объем перевозок пассажиров за февраль 2018 года составил 4,9 млн человек, или 101,1% к февралю 2017 года.-0-