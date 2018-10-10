БЖД в январе-сентябре увеличила продажу билетов через интернет на 21%

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сайте Белорусской железной дороги в январе-сентябре 2018 года оформлено более 1,82 млн электронных билетов, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре БЖД.

Удельный вес продажи билетов через интернет (от общего количества проездных документов, оформленных через АСУ "Экспресс" в билетных кассах БЖД) в текущем году составил 20%. "То есть каждый пятый билет на поезда с нумерованными местами - электронный", - добавили в БЖД.

Кроме того, повышенным спросом у пассажиров пользуется услуга покупки билетов через платежно-справочные терминалы самообслуживания. Так, за 9 месяцев с их использованием был реализован 1 млн билетов.

В БЖД напоминают, что для расширения возможностей и способов оплаты проезда в поездах городских линий с апреля нынешнего года действует новый способ оплаты с помощью смарт-карт с транспортными тарифными единицами. Пополнить ее можно в любой железнодорожной кассе по маршруту следования поездов.-0-