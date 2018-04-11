БЖД в летнем сезоне продлевает маршрут поезда Могилев-Львов до Трускавца

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маршрут следования поезда № 371/372 Могилев-Львов с 1 июня по 29 сентября продлевается до станции Трускавец по инициативе Белорусской железной дороги и по согласованию с ПАО "Укрзализныця", сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Поезд будет курсировать через день отправлением по нечетным числам из Могилева и по четным числам из Трускавца.

Из Могилева поезд будет отправляться в 15.40, Минска - 19.43, Барановичей - 22.35 и прибывать в Трускавец на следующие сутки в 13.20.

Из Трускавца поезд будет отправляться в 15.00 и прибывать на следующие сутки в Барановичи в 6.33, Минск - 9.21, Могилев - 13.25.

До Львова и обратно поезд следует действующим расписанием.

Глубина продажи билетов на поезд № 371/372 Могилев-Трускавец - 45 суток.

Белорусская железная дорога также напоминает об открытии с 12 апреля продажи билетов на поезд № 451/452 Минск-Варна (начало курсирования поезда с 10 июня).

Поезд будет следовать через Львов, Ивано-Франковск и Бухарест и отправляться из Минска 10, 15, 22, 27 июня, 4, 9, 16, 21, 28 июля, 2, 9, 14, 21, 26 августа, 2, 7 сентября в 17.38 и прибывать в Варну в 10.30. 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4, 9 сентября соответственно.

Из Варны поезд будет отправляться 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4, 9 сентября в 18.45 и прибывать в Минск 14, 19, 26 июня, 1, 8, 13, 20, 25 июля, 1, 6, 13, 18, 25, 30 августа, 6, 11 сентября в 11.09 соответственно.

Предварительная продажа проездных документов (билетов) осуществляется за 60 суток до отправления поезда.

Поезд сформирован из вагонов купейного типа, оснащенных системой кондиционирования воздуха.

Стоимость проезда в международном сообщении Минск-Варна формируется в тарифной валюте - евро, а оплата проезда осуществляется в рублях по курсу, устанавливаемому Нацбанком Беларуси. При приобретении проездных документов пассажирами Беларуси в апреле текущего года стоимость проезда взрослого пассажира от Минска до Варны или в обратном направлении составит Br287,43, в составе организованных групп - Br235,67, детский билет (дети в возрасте от 4 до 12 лет) можно будет приобрести за Br173,75.

Более подробную информацию о расписании следования поездов, стоимости проезда и наличии мест можно получить на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, а также в железнодорожных кассах и по телефонам справочной службы.-0-