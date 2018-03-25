БЖД во время мартовских школьных каникул продает билеты в Россию со скидками

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога во время мартовских школьных каникул продает билеты в Россию со скидками, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
"В период школьных каникул в марте 2018 года Белорусская железная дорога предлагает воспользоваться пассажирам специальным предложением в Россию. Оно предусматривает снижение общей стоимости проезда до 10% (в зависимости от станции отправления пассажира) на места, которые останутся не реализованы в свободной продаже при условии их оформления за 3 суток и менее (с учетом даты отправления) в сообщении с Россией", - пояснили в пресс-центре.
Скидки действуют на следующие поезда: №27 Москва - Минск отправлением с 26 по 29 марта; №75 Москва - Гомель отправлением с 26 по 29 марта; №132 Брест - Москва отправлением с 23 по 28 марта.
С информацией о стоимости проезда можно ознакомиться на официальном сайте, а также в справочных службах и билетных кассах Белорусской железной дороги.-0-
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