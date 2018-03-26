БЖД во время весенних школьных каникул проводит акцию "Дети и безопасность"

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время весенних школьных каникул Белорусская железная дорога проводит мероприятие "Дети и безопасность", сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"С 23 марта по 1 апреля на всех отделениях дороги повышенное внимание уделяется предупреждению и профилактике детского травматизма. В центре внимания - дети и подростки, находящиеся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах. Работники Белорусской железной дороги совместно с членами общественных формирований, сотрудниками органов внутренних дел проводят рейды по контролю и удалению школьников с территории объектов железнодорожного транспорта. Также подросткам и их родителям напомнят о правилах поведения на железной дороге", - пояснили в пресс-центре.

С начала года на Белорусской железной дороге произошло 20 случаев непроизводственного травматизма (это на два происшествия меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Среди них - семь случаев травмирования и 13 происшествий со смертельным исходом, в том числе погиб один несовершеннолетний.

"Железная дорога - источник повышенной опасности. В большинстве случаев к трагедиям приводит несоблюдение гражданами правил поведения на железной дороге и небрежное отношение к собственной жизни и здоровью. Основные причины травмирования и гибели людей: переход в неустановленных местах, нахождение на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения, а также разговоры по мобильному телефону и прослушивание музыки в наушниках во время пересечения железнодорожных путей", - подчеркнули в БЖД.-0-