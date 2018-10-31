БЖД возобновила продажу билетов до Адлера

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога возобновила продажу билетов до Адлера, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БЖД.

"По информации Российских железных дорог, на Северо-Кавказской железной дороге восстановлено движение поездов. В связи с этим Белорусская железная дорога возобновила продажу проездных документов на поезда №302/301 Минск - Адлер - Минск формирования БЖД, а также на поезда №359/360 Калининград - Адлер формирования Российских железных дорог", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, из-за неблагоприятных погодных условий в Краснодарском крае России с 25 по 27 октября на Северо-Кавказской железной дороге было приостановлено движение поездов, в связи с чем временно ограничили продажу проездных документов на указанные выше поезда.

Более подробную информацию о расписании движения данных поездов можно узнать в железнодорожных кассах, по телефону справочной службы 105, а также на сайте Белорусской железной дороги www.rw.by.-0-