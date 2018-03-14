БЖД за мартовские праздники перевезла более 261 тыс. пассажиров

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в период мартовских праздников перевезла более 261 тыс. пассажиров, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"С 7 по 11 марта поездами с нумерованными местами Белорусская железная дорога перевезла более 261 тыс. пассажиров. Из них поездами межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса - 176 тыс. пассажиров, поездами международных линий - 85 тыс. пассажиров", - рассказали в пресс-центре.

Максимальный пассажиропоток наблюдался в последний рабочий день прошедшей недели 7 марта и в воскресенье 11 марта.

Наиболее востребованными у населения были поезда, курсирующие между Минском и такими областными центрами, как Гомель, Брест и Витебск, удельный вес которых в перевозках поездами межрегиональных линий составил более 55%. Особым спросом у пассажиров пользовались комфортабельные поезда межрегиональных линий бизнес-класса для проезда между Минском и Гомелем. За период с 7 по 11 марта из Минска в Гомель и обратно в них перевезено более 7,2 тыс. пассажиров.

Почти 3 тыс. человек в праздничные дни совершили путешествие поездами формирования Белорусской железной дороги в Вильнюс. Всего в сообщении Беларусь - Литва - Беларусь железнодорожным транспортом в этот период перевезено около 6 тыс. человек.

Учитывая повышенный спрос населения на перевозки в сообщении с Украиной, были назначены поезда Минск - Львов - Минск, что позволило дополнительно перевезти более 1 тыс. пассажиров.

"Прогнозируется, что пассажиропоток будет увеличиваться. В настоящее время для удовлетворения населения в транспортном обслуживании Белорусская железная дорога располагает 1307 пассажирскими вагонами локомотивной тяги, а также 196 единицами моторвагонного подвижного состава, в том числе 18 электропоездами и 13 дизель-поездами нового поколения", - отметили в БЖД.

С 2013 года парк пассажирских вагонов сократился на 304 единицы, на 29 единиц сократилось количество моторвагонного подвижного состава, что вызывает определенные трудности в период организации массовых летних перевозок пассажиров. В связи со старением парка подвижного состава до 2020 года ожидается уменьшение количества моторвагонного подвижного состава на 24 единицы и на 61 пассажирский вагон, порядка 200 вагонов не смогут эксплуатироваться в международном сообщении.

"Белорусская железная дорога постоянно проводит работу по повышению эффективности пассажирского комплекса и улучшению качества оказываемых услуг. Важным приоритетом развития дороги является дальнейшее обновление подвижного состава. Парк подвижного состава за последние годы пополнили 18 электропоездов городских, региональных и межрегиональных линий и 13 дизель-поездов ДП1, ДП3", - отметили в пресс-центре.

В соответствии с направлениями развития пассажирского комплекса, определенными программой развития перевозок пассажиров железнодорожным транспортом до 2020 года, Белорусской железной дорогой предусмотрена закупка 84 пассажирских вагонов для эксплуатации в международном сообщении. Для организации пассажирских перевозок в международном, городском и межрегиональном сообщении бизнес-класса запланирована закупка шести единиц современных дизель-поездов шестивагонной составности, шести единиц электропоездов пятивагонной составности и четырех электропоездов четырехвагонной составности.-0-