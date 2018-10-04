Чартерные рейсы между Иркутском и Минском планируется организовать со следующего года

4 октября, Иркутск /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Власти Иркутской области планируют организовать чартерное авиационное сообщение между Иркутском и Минском со следующего года. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

Сегодня губернатор встретился с представителями белорусских и российских СМИ по программе пресс-тура "Белорусская диаспора Прибайкалья: авторитет, активность, самобытность", организованного Постоянным комитетом Союзного государства, Национальным пресс-центром Беларуси и Международным информационным агентством "Россия сегодня".

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