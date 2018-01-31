Частичное лунное затмение смогут увидеть 31 января белорусы

31 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Частичное лунное затмение смогут увидеть сегодня белорусы, сообщил корреспонденту БЕЛТА астроном Виктор Малыщиц.

"Сегодня днем произойдет полное затмение Луны, но она будет под горизонтом, и мы не увидим этого явления, в отличие от жителей, например, Дальнего Востока. Белорусы смогут наблюдать частичное лунное затмение, то есть спутник одной стороной попадет в тень Земли. Луна взойдет около 18.00, при этом будет потеменение верхнего правого края луны, и через минут 20 затмение закончится", - рассказал Виктор Малыщиц.

Астрономическое явление можно будет увидеть невооруженным глазом, максимум затмения наступит сразу после восхода Луны. Лучше всего наблюдать за ним на местности, где доступна открытая часть горизонта, или на верхних этажах зданий. "При этом Луна не будет красного оттенка, что возможно только во время полной фазы затмения. Люди часто ошибочно воспринимают красный цвет как цвет затмения, хотя это стандартное атмосферное явление, когда объект находится над горизонтом", - подчеркнул астроном.

Сегодняшнее полнолуние уникально еще и тем, что оно станет вторым за месяц. "Фазы Луны меняются с периодом 29,5 суток, а в январе 31 день. Первое полнолуние было в начале месяца, второе будет сегодня. Второе полнолуние месяца называют "голубой Луной", - пояснил Виктор Малыщиц.-0-