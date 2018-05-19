19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частицу мощей святой великомученицы княгини Елизаветы Федоровны привезли в Минск, сообщает БЕЛТА.

В Национальном аэропорту святыню встречали Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, а также десятки православных верующих. Ковчег прибыл в Беларусь из Знаменского синодального собора Нью-Йорка.

Одними из первых ковчег на белорусской земле встретили сотрудники аэропорта и должностные лица таможни "Минск-2". Все необходимые технические и таможенные процедуры были проведены быстро, четко и корректно - без задержки времени следования.

Святыня будет находиться в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска 19 мая с 18.00 до 22.00 и 20 мая с 6.00 до 15.00. Затем святыня отправится в Свято-Елисаветинский монастырь (храм в честь иконы Божией Матери "Державная"). Верующие смогут поклониться ей с 17.00 20 мая до 21.00 22 мая. В эти дни к мощам будет открыт круглосуточный доступ. Для паломников в Свято-Елисаветинском монастыре будет организована культурная программа: встречи с монашествующими сестрами, кинопоказы и экскурсии по обители.

Принесение святыни в Минск осуществляется при поддержке Синодального отдела по делам молодежи Белорусской православной церкви совместно с Молодежной ассоциацией князя Владимира (США).

Великая княгиня Елизавета - внучка британской королевы Виктории, супруга великого князя Сергея Александровича Романова, основательница Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, одна из величайших православных подвижниц ХХ века.

В 2018 году исполняется 100 лет со дня мученической кончины царственных страстотерпцев Романовых и великой княгини Елизаветы.-0-

Фото Таможни "Минск-2".