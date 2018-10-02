Человек - в центре любой стратегии государства - Костевич

Беларусь наряду с другими странами региона Европейской экономической комиссии ООН работает над выполнением Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию как на глобальном, так и на национальном уровнях. Признанием этих усилий международным сообществом стало сопредседательство министра труда и социальной защиты Беларуси Ирины Костевич в тематической секции на региональной конференции, которая проходит 1-2 октября в Женеве. На полях форума корреспондент БЕЛТА попросила министра оценить прогресс выполнения программы в Беларуси и рассказать, как строится работа в сфере демографии.

- Демографическое и социально-экономическое развитие тесно взаимосвязаны. С одной стороны, чем лучше условия жизни людей, тем выше ее продолжительность. С другой, человеческий капитал дает базу для экономического развития страны. Для Беларуси, которая не обладает большими природными богатствами, это особенно ценный ресурс. Такую тесную связь необходимо учитывать, планируя долгосрочные программы.

На протяжении всего периода становления Республики Беларусь как суверенного государства вопросы демографической безопасности не теряли своей актуальности. Сталкиваясь с новыми вызовами и угрозами, государство принимало комплексные меры. Мы первыми среди стран постсоветского пространства приняли закон "О демографической безопасности в Республике Беларусь", где сведены воедино правовые, социальные, медицинские, информационные и другие аспекты решения вопросов народонаселения. Сейчас реализуется третья Государственная программа по демографической безопасности, которая направлена на создание условий для качественного развития человеческого потенциала, здоровой и достойной жизни населения. Основная цель на ближайшую перспективу - стабилизировать численность и увеличить продолжительность жизни, причем здоровой жизни, свободной от болезней и инвалидности. В стране должна быть реализована философия здоровья, в основе которой - человек, который стремится к самосохранению и саморазвитию.

- Какие демографические изменения произошли в последние годы?

- Беларусь возглавляет группу стран с высоким уровнем человеческого развития и находится на 52-м месте в общем рейтинге (данные 2016 года). За последние 10 лет продолжительность жизни белорусов увеличилась на четыре года и составила в 2017 году 74,4 года, причем сократился на два года и гендерный разрыв этого показателя. Достигнутый уровень младенческой смертности является одним из самых низких среди стран Евросоюза и СНГ, показатель материнской смертности - одним из самых низких в регионе. Увеличивается состав белорусских семей, доля вторых и последующих детей составляет 61% в общей численности новорожденных. На учете в центрах социального обслуживания у нас более 100 тыс. многодетных семей. Смертность трудоспособного населения и тяжесть первичной инвалидности также снизились.

- Но Беларусь не миновали такие общеевропейские тенденции, как депопуляция, старение населения и, как следствие, рост демографической нагрузки на трудоспособных граждан. Какой вам видится перспективная демографическая политика в этих условиях?

- Мы должны работать не только над повышением уровня рождаемости, но и вкладывать в развитие человеческого капитала через повышение качества образования, популяризацию здорового образа жизни, вести политику активного долголетия. Мы внимательно изучаем международный опыт в этой области и приняли решение разработать национальную стратегию в интересах пожилых людей. Люди старше трудоспособного возраста имеют золотой запас - опыт. И его надо максимально использовать как в интересах государства, так и в интересах самих пожилых людей. На начало 2018 года в стране проживали 1,4 млн человек в возрасте 65 лет и старше - 15% населения. В перспективе продолжится тенденция роста численности населения старше трудоспособного возраста. По расчетам, численность этой группы к 2030 году может составить более 20%. Поэтому центральным звеном в национальной стратегии будут меры по реализации потенциала пожилых для удовлетворения их потребностей во всех сферах жизнедеятельности.

- Для Беларуси, как и других стран региона, характерна проблема более позднего вступления в брак, а значит, такие семьи чаще ограничиваются рождением одного ребенка. Схожи ли подходы Беларуси в решении этой проблемы с европейскими?

- Сегодня 49 из 56 стран региона ЕЭК не воспроизводят свое население. Суммарный коэффициент рождаемости в регионе составляет 1,8 на одну женщину репродуктивного возраста, а в 11 странах он ниже 1,5. При этом из 49 стран с такой проблемой более 30 применяли среди прочих мер для повышения уровня рождаемости поддержку в области планирования семьи, улучшение сбалансированности работы и семейной жизни. Отмечалось, что комплексные меры политики в области семьи помогают женщинам и парам совмещать семейную жизнь и профессиональную деятельность. Но полностью выйти на нужный уровень воспроизводства это не помогает. С другой стороны, страны Центральной Азии, где показатели рождаемости сейчас значительно выше уровня воспроизводства, могут грамотно использовать эту ситуацию.

Для нашей страны актуальная задача - стабилизировать численность. Потому наш приоритет - семья с двумя и более детьми. Это не только в интересах демографической безопасности, но и в интересах укрепления самого института семьи. Но при этом с самого раннего возраста нужно вкладывать в здоровье, образование и всестороннее развитие детей. Политика повышения рождаемости должна это предусматривать.

- Насколько белорусские мужчины готовы к более активному участию в жизни детей, особенно в свете ожидаемых изменений в ТК (отцовский отпуск)? Как часто они заменяют мам в декретном отпуске?

- В Беларуси Трудовым кодексом предоставляются равные права матери и отцу на отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Когда мать выходит на работу или службу, продолжает учебу в дневной форме или осуществляет деятельность ИП, адвоката, нотариуса, ремесленника, отец может взять на себя обязанности по уходу за малышом. Вместе с тем мужчины не торопятся пользоваться такой возможностью. В 2017 году таких было чуть более 3 тыс. Что примечательно, среди них оказалось 12 мужчин старше 60 лет.

Рождение ребенка - это не только огромная радость, но и испытание для семьи. Особенно непросто адаптироваться маме в первые месяцы после родов, на нее приходится основная нагрузка. В этот период как никогда важна моральная и физическая помощь со стороны отца ребенка. Взаимная поддержка укрепляет семью в самый ответственный период. И задача социального отпуска отцам при рождении детей - предоставить им законодательно установленное право вместе с матерью заботиться о новорожденном.

При проработке этого предложения был изучен международный опыт и общественное мнение внутри страны. Центр социологических и политических исследований БГУ по заказу Минтруда и соцзащиты провел опрос на тему отцовского отпуска и в целом ответственного отцовства. Из тысячи респондентов на вопрос, как вы относитесь к возможности введения отцовского отпуска при рождении ребенка, 66,2% ответили, что поддерживают предложение (в том числе 61,2% мужчин и 70,3% женщин). Также опрос показал, что 56,1% респондентов считают, что отцы в Беларуси недостаточно времени уделяют воспитанию и развитию своих детей. 52,6% согласились, что нужно на законодательном уровне принимать меры для вовлечения отцов в эти процессы. Норма по предоставлению отпуска отцам на срок до 14 дней в первые полгода после рождения ребенка включена в проект закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь". И она обяжет нанимателя предоставлять такой отпуск. Сохранение заработной платы при этом не предусматривается, но оно может быть оговорено в коллективных договорах или локальных соглашениях.

- Регулированием проблем народонаселения на глобальном уровне много занимается Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА). Расскажите о сотрудничестве с ним в Беларуси.

- При поддержке ЮНФПА реализованы масштабные проекты международной технической помощи "Развитие национального потенциала Республики Беларусь в целях противодействия домашнему насилию в условиях достижения гендерного равенства" и "Поддержка Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь".

В 2017 году в Беларуси проведена первая волна социологического исследования "Формирование семьи, стабильных семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов" по международной программе "Поколение и гендер". С ее помощью изучаются процессы трансформации семейной жизни - формирования семьи, рождаемости, роли мужчин и женщин, взаимодействия между поколениями. К настоящему времени исследования по данной методологии проведены в 25 странах. Это самый масштабный социологический проект в области демографии, реализованный в нашей республике. Опрошены 10 тыс. респондентов от 18 до 79 лет. Получены данные по таким аспектам семьи, как репродуктивное поведение, гендерные установки и роли, качество жизни на разных этапах, взаимоотношения детей и родителей, роль старшего поколения в воспитании детей и др. Например, семья занимает лидирующее место в жизни наших граждан. Но большинство женщин ориентировано на рождение хотя бы одного ребенка лишь к 29 годам. Около 14% женщин не планируют иметь детей в возрасте от 27 до 29 лет. Фактические показатели рождаемости отстают от уровня репродуктивных установок на 25%. Результаты исследования помогут принять соответствующие решения для стабилизации численности населения. Как экономист и статистик в прошлом подчеркну, что без информации невозможно понимать процесс и управлять им.

- Насколько предложения для региона, звучавшие на заседаниях и прениях конференции, соответствуют с выбранным Беларусью курсом?

- У каждой страны свой путь демографического развития. Вместе с тем есть общие закономерности и общие решения. Старение населения - это самый глобальный вызов сегодня, особенно для европейских стран. В семи из них уже доля пожилых людей достигла или превысила 20%. Поэтому необходимо своевременно адаптироваться к этому явлению и выработать рациональные меры по продуктивному включению пожилых людей в жизнь общества. Очень важно бороться со стереотипами по отношению к ним, не допускать дискриминации по признаку возраста. Нужно переосмыслить роль пожилых людей в социуме. Для молодого поколения необходимо обеспечить гарантированный плавный переход от обучения к занятости и достойной работе. Сокращать разрыв в заработной плате мужчин и женщин. Все это и наши приоритеты тоже.

Наша страна открыта для инноваций, расширения и установления новых партнерских связей с различными международными структурами на пути выполнения Программы действий МКНР и достижения целей Повестки-2030. Рекомендации, выработанные на таком глобальном форуме, будут служить ориентиром при формировании на следующий пятилетний период государственных программ и планов по различным аспектам жизнедеятельности нашего государства.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-