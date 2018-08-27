Чемпионат Беларуси по спортивной орнитологии пройдет 8 сентября

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХV открытый чемпионат Беларуси по спортивной орнитологии BirdRace-2018 пройдет 8 сентября, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Чемпионат продлится 12 часов - с 6.00 до 18.00, но участники могут начать позже и закончить раньше, они сами выбирают маршрут. В каждой команде будет по 4 человека. Цель - увидеть больше видов птиц, чем другие команды. При этом можно пользоваться оптикой и любым транспортом. Можно различить птицу по голосу и также засчитать этот вид. Команда, которая регистрирует видов больше остальных, выигрывает. Если у команд одинаковое количество видов, выигрывает та, которая сообщила о финише раньше.

Прием заявок продлится до 18.00 7 сентября. Участвовать могут все, кто интересуется дикой природой и птицами, любит активный отдых. Но как минимум два человека из команды должны быть совершеннолетними. Жители других стран также могут участвовать в собственных или совместных с белорусами командах.

Для участия нужно прислать на адрес info@ptushki.org заявку. Должны быть указаны 4 пункта: название команды, ее состав (фамилия и имя каждого из четырех участников), место старта, номер телефона для связи (в формате +375).-0-