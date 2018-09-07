7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы среди вабильщиков оленя в 2019 году пройдет в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР).

В этом году соревнования состоялись в Словакии, в городе Святой Антон. На совещании членов жюри было предложено провести следующий чемпионат в Беларуси. Это предложение было единогласно одобрено, и председатель БООР Юрий Шумский пригласил всех присутствующих в следующем году в мае посетить нашу страну.

Беларусь не впервые будет принимать такие соревнования. В 2015 году чемпионат Европы среди вабильщиков оленя прошел в Беловежской пуще.

Кроме того, во время состязаний в Словакии был подписан договор о сотрудничестве между РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов" и Словацким охотничьим союзом. Цель - долгосрочное взаимовыгодное взаимодействие, обмен опытом в сфере ведения охотничьего хозяйства и собаководства, организации и развития охотничьего туризма, нормативной документации. Со стороны БООР соглашение подписал председатель общества Юрий Шумский, со словацкой стороны - президент союза Тибор Лебоцки. Руководители охотничьих обществ отметили важность взаимного сотрудничества и содействия между охотниками двух стран.

В 20-м чемпионате Европы среди вабильщиков оленя, который прошел в Словакии, победила Чехия. Команда Беларуси заняла 11-е место.

Вабить - значит имитировать, звать зверя его голосом. Участники чемпионатов среди вабильщиков соревнуются в разных дисциплинах, например, имитируют голос молодого оленя, взрослого, оленя-вожака перед стадом или даже двух оленей, вызывающих друг друга на бой. Можно использовать любые предметы, кроме электронных манков.-0-