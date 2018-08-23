Чемпионат МВД Беларуси по стрельбе из табельного оружия пройдет в Могилеве

23 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве 23-24 августа пройдет чемпионат МВД Беларуси по стрельбе из табельного оружия, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.
Двенадцать команд - участниц из ГУВД-УВД, Департаментов охраны и исполнения наказаний, ведомственных учреждений образования и внутренних войск МВД определят лучших в стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Оценивать быстроту и точность стрелков будет судейская коллегия. Первый день будет отведен под статические упражнения, а во второй и третий пройдет скоростная стрельба.
Стрельбы пройдут в тире Могилевской областной организационной структуры БФСО "Динамо" в Могилеве и на стрельбище в/ч 6713 "Дубасник" в Чаусском районе.
Торжественная церемония открытия чемпионата состоится сегодня у Памятного знака сотрудникам ОВД, погибшим при исполнении служебного и воинского долга.-0-
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