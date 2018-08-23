Чемпионка I Европейских игр Алена Омелюсик зажжет огонь фестиваля "Олимпия"

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионка I Европейских игр-2015 Алена Омелюсик 24 августа зажжет огонь XIV Республиканского спортивного фестиваля для работающей молодежи "Олимпия-2018", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

Форум объединит спортивную, творческую и креативную работающую молодежь из всех регионов Беларуси. В этом году акцент фестиваля сделан на популяризации II Европейских игр, которые уже в следующем году примет Беларусь. "Команды выступят в образах стран - участниц этого масштабного спортивного форума. Например, команда Министерства по чрезвычайным ситуациям будет представлять Азербайджан, Белорусской железной дороги - Армению, честь Беларуси на "Олимпии" будет защищать Государственный военно-промышленный комитет. II Европейским играм также будет посвящен открытый диалог, который состоится на полях фестиваля. Дискуссия объединит не только организации и ведомства, задействованные в подготовке игр, но и именитых спортсменов, которые уже принимали и планируют в следующем году принять в них участие. Огонь "Олимпии" во время торжественного открытия зажжет чемпионка I Европейских игр-2015 Алена Омелюсик", - рассказала Юлия Зинкевич.

Традиционно фестиваль будет насыщен спортивными соревнованиями, интеллектуальными и творческими конкурсами. "Дополнительным стимулом к победе станут "Олимпики" - специальные бонусы, которые ежедневно смогут заработать команды за активное участие в мероприятиях программы. Абсолютный победитель форума, а также серебряные и бронзовые призеры будут отмечены дипломом, памятной статуэткой и ценным призом", - подчеркнула секретарь ЦК БРСМ.

Кроме того, обладательница титула "Первая вице-Королева Весна-2018" международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства Мария Соловьева проведет для участников фестиваля мастер-классы по спортивным бальным танцам. Итогом такого творческого тандема станет совместная хореографическая зарисовка на церемонии закрытия "Олимпии".

XIV Республиканский спортивный фестиваль для работающей молодежи "Олимпия-2018" пройдет с 24 по 26 августа в Воложинском районе на берегу Ислочи. Проект направлен на пропаганду здорового образа жизни, обучение и объединение молодежных лидеров через образовательные программы и дискуссионные площадки. Форум организован БРСМ при поддержке министерств информации, образования, спорта и туризма, Минского областного исполнительного комитета, Белорусской железной дороги.-0-