Черная икра из Беларуси получила высшую похвалу от легендарного шеф-повара Кристиана Ле Скера

30 марта, Дзержинский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Черная икра из Беларуси получила высшую похвалу от легендарного французского шеф-повара, обладателя трех звезд Мишлен Кристиана Ле Скера. Об этом рассказал журналистам управляющий ЗАО "ДГ-Центр", к которому относится занимающееся производством черной икры аквакультурное хозяйство Admiral Husso, Владимир Довгялло, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко ознакомился с производством в Беларуси черной икры Глава государства посетил аквакультурное хозяйство Admiral Husso ЗАО "ДГ-Центр", где ему доложили о выполнении поручений по организации производства в Беларуси ценных пород рыб.

"Для нас большим открытием и достижением является высшая похвала от шеф-повара года во Франции, обладателя трех звезд Мишлен Кристиана Ле Скера", - сказал Владимир Довгялло.

Он подчеркнул, что высокое качество получаемой икры обеспечено прозрачностью воды, в которой содержится рыба, и в целом безукоризненным выполнением всех технологических процессов, включая необходимую кормовую базу. Владимир Довгялло пояснил, что существует черная икра уровня масс-маркет и премиум-сегмента, задача Admiral Husso - производить не много, а именно высококачественный продукт.

По словам управляющего, есть планы по расширению, так как продукция предприятия становится все более востребованной. "Даже за три месяца текущего года двойной рост, хотя это самый мертвый сезон для нашего продукта. Безусловно, это создает уверенность в завтрашнем дне", - сказал Владимир Довгялло.

Говоря о высоком качестве продукции, он отметил, что на предприятии она производится с минимальным содержанием соли и без использования консервантов. "Мы единственные на всем постсоветском пространстве, кто прошел европейскую комиссию и имеет легальное право экспорта в страны ЕС", - рассказал управляющий.

Владимир Довгялло также отметил, что соответствующая продукция пользуется хорошим спросом на внешних рынках. "На текущий момент мы уверенно имеем позиции даже в Прикаспийском регионе (традиционное место производства черной икры. - Прим. БЕЛТА) - Армения, Казахстан и даже Азербайджан. И побеждаем там на слепых дегустациях", - сказал он.

Мишленовские звезды - это оценка ресторана из популярного Красного гида Мишлен. В 1900 году этот гид возник как путеводитель для путешественников и постепенно превратился в наиболее влиятельный ресторанный рейтинг мира.-0-