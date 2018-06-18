18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Черногория заинтересована в расширении научного сотрудничества с Беларусью. Об этом заявил президент Черногорской академии наук и искусств (ЧАНИ) Драган Вукчевич сегодня на встрече с председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимиром Гусаковым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Драган Вукчевич отметил, что черногорская сторона заинтересована в расширении научного сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес. В первую очередь это гуманитарные, социальные и естественные науки. Владимир Гусаков напомнил, что между НАН Беларуси и Черногорской академией наук и искусств подписано соглашение о научном сотрудничестве от 19 декабря 2003 года. "Однако, к сожалению, этот документ не реализован в полной мере. Ученым необходимо активизировать научное сотрудничество на благо экономик двух стран", - добавил он.

Владимир Гусаков высказал пожелание в ближайшей перспективе совместно сформировать новые взаимовыгодные проекты, имеющие значительный коммерциализационный потенциал. Планируется также обмен научной информацией, организация специальных программ обмена учеными. Он предложил рассмотреть вопрос о вступлении ЧАНИ в Международную ассоциацию академий наук. С 2017 года НАН Беларуси выполняет функции базовой академии наук в организационном и методическом сопровождении ассоциации.

Делегация Черногорской академии наук и искусств находится с визитом в Минске с 17 по 20 июня по приглашению руководства НАН Беларуси. Сегодня гости ознакомились с экспозицией Музея истории академии наук, постоянно действующей выставки "Достижения отечественной науки - производству". В программе визита также посещение Института социологии НАН Беларуси, Музея древнебелорусской культуры при Центре исследований белорусской культуры, языка и литературы, Института физики им. Б.И.Степанова, Объединенного института проблем информатики и предприятия "Геоинформационные системы".-0-