Четверть абитуриентов-стобалльников подавали документы в БГУИР

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверть абитуриентов со ста баллами на ЦТ подавали документы в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В 2018 году зафиксировано 392 стобалльных результата на ЦТ. "Четверть от общего числа стобалльников подали документы в БГУИР. В этом году ЦТ по математике на 100 баллов сдали 155 человек в стране, и почти половина, 67 абитуриентов, решили поступать в БГУИР. В университет также подали документы 5 стобалльников ЦТ по физике, 17 - по русскому и белорусскому языкам, 8 - по английскому и немецкому языкам", - рассказали в университете. Высший балл по двум предметам в этом году получили 16 человек, из них шесть зачислены на топовые специальности в БГУИР.

Университет выполнил план приема, набрав на обучение в новом учебном году 1265 человек. Средний проходной балл составил 339, в 2017 году он был равен 332. Без вступительных испытаний в БГУИР зачислены 23 человека, из них 2 лауреата специального фонда Президента и 21 победитель олимпиад различного уровня.

Самыми востребованными у абитуриентов остаются IT-специальности и специальности экономического профиля. В их числе "экономика электронного бизнеса" (проходной балл - 384, в 2017 году - 364), "электронный маркетинг" (377 и 352), "информационные системы и технологии (в игровой индустрии)" (368 и 370). В вузе обратили внимание, что в этом году выросли проходные баллы и на специальности, где конкурс абитуриентов традиционно ниже. Это, например, "радиоинформатика" (проходной балл -284, в 2017-м - 274) и "нанотехнологии и наноматериалы в электронике" (272 и 257).

Приказ о зачислении на бюджетную форму обучения в БГУИР подписан 26 июля.

Как сообщалось, прием документов белорусские вузы начали 12 июля. Зачисление на бюджет проходит по 28 июля. Кроме того, в связи с наличием вакантных бюджетных мест зачисление во время допнабора продлится до 3 августа. Принимать документы на платное обучение вузы будут по 4 августа. Зачисление пройдет до 6 августа.-0-