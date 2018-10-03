Чиновники на местах должны видеть каждого человека и стараться ему помочь - Турчин

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чиновники на местах должны видеть каждого человека и стараться ему помочь, подчеркнул в беседе с корреспондентом БЕЛТА первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, который сегодня провел личный прием граждан в Совете Министров.

"Чиновники на местах должны видеть каждого человека. Здесь нельзя формально подходить, надо вникать в каждую конкретную жизненную ситуацию и стараться помочь человеку", - сказал Александр Турчин.

Сегодня во время приема граждан поднимались как частные, так и общие вопросы. К примеру, была озвучена инициатива от бизнес-сектора о регулировании тарифов на риелторские услуги и создании информационного ресурса "Электронный реестр договоров на оказание риелторских услуг", поднимались вопросы уплаты таможенных платежей. "Такая обратная связь всегда важна. Казалось бы, человек во время приема поднимает личный вопрос, но может где-то необходимо усовершенствовать законодательство, а может, в произошедшем есть вина и субъектов хозяйствования. В той или иной интерпретации такие вопросы периодически поднимаются. Вообще, темы интересные, некоторые новые, и они все идут в русле общей политики государства по цифровизации экономики, - отметил Александр Турчин. - Один из вопросов, которые достаточно часто возникают у граждан - продление договоров аренды земельных участков. И мы в Совете по развитию предпринимательства регулярно их рассматриваем. Какие-то решения нам удалось найти совместно с Государственным комитетом по имуществу. Но, к сожалению, иногда эти ситуации заходят очень далеко. Вроде не очень большие размеры этих земельных участков, и у людей могли быть объективные причины, что помешало вовремя обратиться за продлением договоров аренды, но тем не менее закон есть закон".

По словам первого вице-премьера, на такие приемы граждане могут приходить абсолютно с любыми вопросами, которые их волнуют. При этом он затронул тему "профессиональных жалобщиков". "Как показывает практика, значительную часть от общего количества обратившихся составляют люди, которые на протяжении десятков лет приходят к разным чиновникам на прием с одними и теми же вопросами. А ведь они лишают других людей возможности попасть на прием и озвучить свою проблему", - заметил Александр Турчин.-0-