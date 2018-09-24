Численность пограничников в Беларуси изменится за счет перераспределения штатов силовых ведомств

24 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Численность пограничников в Беларуси планируется увеличить за счет перераспределения общих штатов силовых ведомств. Об этом журналистам заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам госсекретаря, одно из требований главы государства заключается в том, чтобы повышение численности пограничников проводилось в рамках перераспределения общей численности силовых ведомств. "Вопрос не стоит, что у нас в стране повышается численность силовиков в целом. Это требование принято к исполнению", - сказал он.

Станислав Зась напомнил, что поручение о проработке вопроса по изменению численности пограничников было дано летом, когда Президент посещал пограничные органы и подразделения. Тогда было обращено внимание и на то, что система подготовки в органах погранслужбы достаточно эффективная и это надо использовать.

"Назрела объективная необходимость. Там, где надо, нужно усиливаться, особенно на южном направлении. Исходили из того, что мы добавляем людей, и они должны пойти туда, где идет выполнение боевых задач. Ничего лишнего быть не должно", - сказал госсекретарь Совбеза.

В первую очередь будут усилены заставы. "На большинстве наших застав это нужно делать, чтобы обеспечить своевременное реагирование. В разных количествах - от 3-5 до 8-10 человек. Смотрели по каждой заставе, изучали местность, протяженность водных преград, болот", - рассказал он.

Кроме того, в органах погранслужбы будут воссозданы специальные боевые подразделения - маневренные группы, которые существовали в прежние годы. "Сегодня шел разговор по численности этих групп. Президент потребовал дополнительного обоснования этой численности. Там не должно быть никаких тыловиков, вспомогательных людей. Там должно быть чисто боевое воинское формирование", - рассказал Станислав Зась.

В качестве дополнительного обоснования необходимости увеличения численности пограничников госсекретарь привел тот факт, что с 2014 года без изменения численности Госпогранкомитета были сформированы более двух десятков новых пограничных застав и постов. "Из них 18 - на украинской границе. Был сформирован Мозырский погранотряд. И все это делали без увеличения общей численности, за счет перераспределения. Такая работа должна быть продолжена. Но внутренние резервы пограничников не безразмерны. Поэтому объективно численность надо добавлять", - резюмировал он.-0-