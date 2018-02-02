Численность работников ТЦСОН в этом году будет оптимизирована

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в этом году планируется провести оптимизацию численности работников территориальных центров социального обслуживания населения. Об этом сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич сегодня на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

С целью повышения качества работы и оптимизации учреждений социального обслуживания Минтруда разработало новые подходы к определению структуры, качественного и количественного состава работников территориальных центров социального обслуживания населения: в зависимости от реализуемых направлений деятельности, от численности обслуживаемых граждан и количества оказываемых услуг. "По предварительной оценке, применение новых примерных нормативов приведет к сокращению около 3% штатных единиц работников ТЦСОН (около 560 человек)", - отметила Ирина Костевич.

Проект постановления находится на согласовании в Минфине. В первом квартале этого года оно будет принято. "Задача: до 1 сентября провести оптимизацию численности работников территориальных центров", - подчеркнула министр.

Также в этом году планируется впервые провести республиканское совещание по вопросам дальнейшего развития ТЦСОН и обмену их передовым опытом работы.

В целом Ирина Костевич констатировала рост спроса на социальные услуги. "Традиционно самой востребованной формой социального обслуживания является социальная помощь на дому. С 2015 года численность обслуживаемых на дому граждан ежегодно увеличивается в среднем на 1%. И сегодня этой услугой пользуется почти 90 тыс. человек", - уточнила министр.

Участие в коллегии приняли заместитель премьер-министра Василий Жарко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Тамара Красовская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак.-0-