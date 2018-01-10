Число безработных в Беларуси продолжает сокращаться

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сокращение числа безработных в Беларуси продолжается с марта 2017 года: на 1 января официально в этом статусе зарегистрировано 22 863 человека, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Позитивная тенденция наблюдается с марта 2017 года, когда у нас был пик количества зарегистрированных безработных - 43,4 тыс. Затем началось поступательное снижение. На 1 ноября было уже 25,3 тыс., 1 декабря - 24 146. Если же сравнивать данные на начало этого года и 2017-го, то произошло снижение с 35,3 тыс. до 22 863 человек", - привел цифры начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун.

Также увеличилось число вакансий, на 1 января 2018 года в службах занятости было 53 864 предложения. Возможностей трудоустроиться стало больше, что привело к позитивному результату - уровень зарегистрированной безработицы составил 0,5%.

Более результативной стала работа и служб занятости. С их помощью в 2017 году нашли рабочие места 61% обратившихся за содействием в трудоустройстве, в то время как в 2016-м таких было 55%.

Снижение безработицы характерно не для всех районов, о чем свидетельствуют цифры ноября. Однако годовых итогов в разрезе регионов пока нет.-0-