Число ДТП с участием велосипедистов последние 10 лет в Беларуси снижается

28 апреля, Минске /Корр. БЕЛТА/. Устойчивая тенденция снижения количества ДТП с участием велосипедного транспорта отмечается в Беларуси последние 10 лет, сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА временно исполняющий обязанности начальника отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции УГАИ МВД Александр Хромченко.

Также снизилась гибель велосипедистов. "Если 10 лет назад в год на дорогах погибало около 150-160 таких участников дорожного движения, то в 2017 году - 42 человека, в 4 раза меньше. Это результат тех мер, которые реализованы на улично-дорожной сети", - отметил Александр Хромченко.

Вместе с тем остается актуальным вопрос повышения безопасности дорожного движения вне населенных пунктов, на республиканских дорогах, где высок скоростной режим. Последствия от таких аварий наиболее серьезны. Зачастую ДТП происходят в темное время суток на неосвещенных участках, что говорит о необходимости велосипедистам лучше обозначать себя на проезжей части. ГАИ настоятельно рекомендует применять световозвращающие жилеты и другие световозвращающие элементы.

Александр Хромченко напомнил, что в Беларуси принята концепция развития велосипедного движения. На последней комиссии по безопасности дорожного движения местным органам власти даны поручения разработать планы реализации документа, исходя из специфики регионов. В них найдут отражение проекты по совершенствованию инфраструктуры, направления профилактической работы и меры по популяризации велосипедного транспорта.-0-

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