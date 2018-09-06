Число IT-преступлений за январь-август выросло в Беларуси на 70%

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число преступлений в сфере высоких технологий за январь-август текущего года выросло в Беларуси на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Следственного комитета Иван Носкевич по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Следователи считают, что это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, у людей стало больше средств коммуникации: планшетов, смартфонов, компьютеров и другой техники. Во-вторых, граждане пока имеют недостаточный уровень правовой культуры и грамотности. В-третьих, правоохранители серьезно повысили свою профессиональную компетенцию. "У нас появилась новая техника, новые возможности, и мы теперь с легкостью вскрываем те правонарушения, которые раньше были для нас недоступны", - пояснил глава ведомства.

В целом за восемь месяцев уровень преступности в Беларуси снизился примерно на 3%. На 6% уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений, убийств - на 5%.-0-