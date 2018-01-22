Число пересекающих белорусскую границу выросло на 15% в 2017 году

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пересекающих белорусскую границу выросло примерно на 15% в 2017 году, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Белорусские пограничники в 2017 году пропустили через государственную границу около 25,8 млн человек. Для сравнения в 2016-м пропущено 22,5 млн человек. В ГПК отмечают увеличение числа лиц, пересекающих госграницу на всех направлениях. Например, на украинском рост составляет 15,4%, на польском - 15,1%, на литовском и латвийском - 12,2% и 7,7% соответственно. На 18,4% выросло количество граждан, которые пересекли белорусскую границу по воздуху.

За 2017 год в пунктах пропуска оформлено около 8,6 млн единиц транспортных средств. "Увеличение отмечалось также на всех направлениях: на польском - на 22,3%, на украинском – на 20,3%, на литовском - на17,6%, на латвийском – на 9,7%", - проинформировали в ГПК.

В ГПК напомнили, что 12 февраля 2017 года в Беларуси был запущен пятидневный безвизовый режим для иностранных граждан при въезде через Национальный аэропорт Минск. С начала действия безвиза и до конца 2017 года в Беларусь по нему въехали более 79,2 тыс. иностранцев. Чаще всего такой возможностью пользовались граждане Германии - 12,7 тыс. человек, Польши (около 7,6 тыс.) и Италии (более 6,7 тыс.) Всего в 2017 году без виз в Беларусь въехали граждане 65 стран, среди которых и такие экзотические, как Панама, Никарагуа, Антигуа и Барбуда.-0-