Число природоохранных нарушений в Беларуси сократилось втрое после создания Госинспекции

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество природоохранных нарушений в Беларуси сократилось втрое за 15 лет, которые прошли с момента создания Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник Государственной инспекции Сергей Новиков, передает корреспондент БЕЛТА.
За первый год с момента образования инспекции было выявлено более 25 тыс. правонарушений. По итогам 2017-го - только 8,2 тыс., привел цифры Сергей Новиков.
Растет уровень правосознания граждан, а что касается инспекторов, то они становятся все более профессиональными. Сегодня Госинпекция работает на выявление наиболее грубых и социально значимых нарушений. "Вала нарушений уже нет. Работа идет точечно по тем территориальным единицам, где пока нет такого порядка, который хотелось бы видеть", - отметил начальник Госинспекции.
Свое 15-летие Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте отмечает 27 января.-0-
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