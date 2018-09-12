12 сентября, Ташкент /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Число прямых авиарейсов между Минском и Ташкентом может увеличиться до четырех в неделю. Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич, передает корреспондент БЕЛТА.
"Белорусская компания "Белавиа" рассматривает вопрос об открытии еще двух дополнительных рейсов в Ташкент в ближайшем будущем. Когда это точно случится, мы не знаем, но ведем переговоры", - сказал Леонид Маринич.
Посол пояснил, что само по себе открытие рейса не сложная проблема, главное - заполнить его и получить от этого экономический эффект.
Пока между столицами Беларуси и Узбекистана летают два прямых рейса в неделю - по вторникам и четвергам. Выполняют их Узбекские авиалинии.-0-
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