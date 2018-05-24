Число работающих в междугородних регулярных перевозках частных авто с февраля выросло вдвое

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число работающих в междугородних регулярных перевозках частных автомобилей с февраля выросло вдвое, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина на 23-й специализированной выставке БАМАП.

"Анализ ситуации в конкретных регионах - это компетенция местных органов власти, но исходя из той информации, которая до нас доходит, можно сказать, что вопрос (в сфере автоперевозок. - Прим. БЕЛТА) потерял остроту. Более 100 перевозчиков уже заключили договоры на регулярные маршруты, и работа в этом направлении продолжается. Количество подвижного состава, который был задействован до принятия закона в междугородних регулярных перевозках, увеличилось в два раза. С февраля по текущий момент более 380 транспортных средств дополнительно зарегистрированы как регулярные перевозчики", - отметил Сергей Дубина. Он уточнил, что до вступления поправок в закон об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках на регулярных маршрутах работало чуть более 300 автомобилей и автобусов частной формы собственности.

Представитель Минтранса напомнил, что сейчас на общественное обсуждение вынесен проект указа, которым предлагается предоставить до конца года право заключения договора на выполнение регулярных автоперевозок пассажиров без конкурса. "Документ сейчас проходит первую стадию согласования - общественное обсуждение, потом будет общественно-консультативный совет, заседание Совета по развитию предпринимательства, его также рассматривают заинтересованные госорганы. Когда он будет принят - неизвестно, мы рассчитываем, что в ближайшее время. МАРТ и Минфин документ уже согласовали", - рассказал он.

Отвечая на вопрос, мониторит ли Минтранс ситуацию с ценами на рынке автомобильных перевозок (в последнее время появились сведения о демпинге со стороны некоторых перевозчиков), Сергей Дубина подчеркнул, что это не входит в компетенцию ведомства. "Такие перевозки не субсидируются, цены формируются на основе спроса и предложения. Это нерегулируемые тарифы", - пояснил он.

Проблемы в сфере автомобильных перевозок пассажиров возникли в связи со вступлением в силу с 23 января 2018 года изменений в закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках", которые существенно трансформировали подходы к определению и, соответственно, регулированию автомобильных перевозок пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении.-0-