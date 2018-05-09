Члены БООР установили более 1 тыс. искусственных гнездовий для гоголя в охотничьих угодьях

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов" установили более 1 тыс. искусственных гнездовий для гоголя в охотничьих угодьях, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь БООР Ольга Дмитриева.

"Новые правила охоты расширили список охотничьих видов птиц. На два вида из тех, что раньше были запрещены к отстрелу, охота теперь разрешена. Один из них - гоголь обыкновенный. Эта птица очень узнаваема. Она яркая, черно-белой окраски и с большой головой. Особенностью этой утки является тяга к лесам. Гнезда они устраивают только в дуплах деревьев, иногда на большой высоте. Гоголя легко привлечь к той или иной местности, для этого достаточно установить на деревьях гнездовые домики-дуплянки. Через год-другой эти утки обязательно там появятся. Сейчас этой работой активно занимаются оргструктуры БООР", - сказала Ольга Дмитриева.

До начала мая каждая районная организация БООР должна была построить и установить не менее 10 гоголятников на своей территории. Именно благодаря гоголятникам в свое время удалось увеличить численность этой птицы в Беларуси, и в 2004 году она была выведена из Красной книги. На данный момент в охотничьих угодьях БООР уже установлено более 1 тыс. искусственных гнездовий.

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