Члены общественного совета при МВД будут участвовать в коллегиях областных УВД

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель общественного совета при МВД Беларуси Павел Якубович сегодня на заседании попросил министра внутренних дел Игоря Шуневича предоставить членам совета возможность присутствовать на итоговых коллегиях областных УВД, передает корреспондент БЕЛТА.

Павел Якубович отметил, что, при возможности, можно предоставить и время для краткого выступления членов совета. Министр одобрил предложение об участии членов совета в работе коллегий. Также председатель попросил подключать совет к рассмотрению резонансных происшествий. Игорь Шуневич отметил, что это возможно.

Сегодня в Первомайском РУВД Минска проходит заседание общественного совета при МВД.

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