Что нужно сделать, если вы впервые в Беларуси?

Белорусское телеграфное агентство и "Автоматизированные технологии туризма" продолжают знакомить читателей с туристическими достопримечательностями нашей страны.
- Встретиться с зубром в Беловежской пуще, самом большом и древнем лесу Европы, и заглянуть в поместье Деда Мороза.
- Покататься на танке на родине популярной во всем мире игры World of tanks в историко-культурном комплексе "Линия Сталина".
- Подняться на смотровую площадку самого необычного здания страны – Национальной библиотеки в Минске.
- Услышать голос истории в стенах Мирского замка и Несвижского дворца.
- Положить записку под камень желаний в Несвижском парке и загадать желание возле статуи Барбары.
- Попробовать белорусские блюда из картофеля.
- Сделать селфи на фоне соляных гор в Солигорске.
- Взобраться на гигантский карьерный самосвал БелАЗ - рекордсмена Книги рекордов Гиннесса.
- Отправиться в путешествие на байдарке по Августовскому каналу и пройти шлюз с перепадом уровня воды до 10 м.
- Побывать на главной концертной площадке международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
- Отыскать географический центр Европы в Полоцке.
- Побывать на военном параде в честь Дня Независимости 3 июля или Дня Победы 9 мая.
- Посмотреть, как настоящий фонарщик зажигает огни на улице Советской в Бресте.
- Попрыгать через костер и попробовать найти папараць-кветку на праздник Купалье.
- Примерить болотоступы и прошагать болото, собрать клюкву и увидеть журавлей на Ольманских болотах.
- Купить льняной наряд с вышиванкой.
- Проверить свой вестибулярный аппарат в перевернутом доме в Дукорском маёнтке.
- Загадать желание вернуться в Беларусь на площади Звездочета в Могилеве.
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