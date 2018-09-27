Что нужно сделать, если вы впервые в Беларуси?

Белорусское телеграфное агентство и "Автоматизированные технологии туризма" продолжают знакомить читателей с туристическими достопримечательностями нашей страны.

- Встретиться с зубром в Беловежской пуще, самом большом и древнем лесу Европы, и заглянуть в поместье Деда Мороза.

- Покататься на танке на родине популярной во всем мире игры World of tanks в историко-культурном комплексе "Линия Сталина".

- Подняться на смотровую площадку самого необычного здания страны – Национальной библиотеки в Минске.

- Услышать голос истории в стенах Мирского замка и Несвижского дворца.

- Положить записку под камень желаний в Несвижском парке и загадать желание возле статуи Барбары.

- Попробовать белорусские блюда из картофеля.

- Сделать селфи на фоне соляных гор в Солигорске.

- Взобраться на гигантский карьерный самосвал БелАЗ - рекордсмена Книги рекордов Гиннесса.

- Отправиться в путешествие на байдарке по Августовскому каналу и пройти шлюз с перепадом уровня воды до 10 м.

- Побывать на главной концертной площадке международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

- Отыскать географический центр Европы в Полоцке.

- Побывать на военном параде в честь Дня Независимости 3 июля или Дня Победы 9 мая.

- Посмотреть, как настоящий фонарщик зажигает огни на улице Советской в Бресте.

- Попрыгать через костер и попробовать найти папараць-кветку на праздник Купалье.

- Примерить болотоступы и прошагать болото, собрать клюкву и увидеть журавлей на Ольманских болотах.

- Купить льняной наряд с вышиванкой.

- Проверить свой вестибулярный аппарат в перевернутом доме в Дукорском маёнтке.

- Загадать желание вернуться в Беларусь на площади Звездочета в Могилеве.