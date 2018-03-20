Cотрудничество Беларуси и Таджикистана в сфере СМИ обсудили в Мининформе

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы сотрудничества Беларуси и Таджикистана в сфере СМИ обсудили в Министерстве информации Беларуси, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
Тема сотрудничества обсуждалась 19 марта на рабочей встрече министра информации Александра Карлюкевича и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Республике Беларусь Махмадшарифа Махмуда Хакдода.
Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества Беларуси и Таджикистана в сфере печати и информации. В частности, затронуты вопросы взаимодействия Белорусского телеграфного агентства и Национального информационного агентства Таджикистана "Ховар", работы РИУ "Издательский дом "Звязда" по освещению новостей Таджикистана.
Рассмотрены перспективы формирования договорно-правовой базы, расширения взаимного участия в проводимых на территориях двух государств мероприятий, взаимодействия медийных структур.-0-
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