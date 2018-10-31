Дан старт 11-й Белорусской антарктической экспедиции

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на расширенном заседании бюро Президиума Национальной академии наук дан торжественный старт 11-й Белорусской антарктической экспедиции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Мы последовательно двигаемся в направлении освоения Антарктики - от присоединения к Договору об Антарктике в 2006 году, заключения соглашения о сотрудничестве в Антарктике между правительствами Беларуси и России в 2013 году до членства в Совете управляющих национальных антарктических программ (КОМНАП) в 2015 году. В 2018 году Беларусь стала ассоциированным членом Научного комитета по изучению Антарктики (СКАР). Готовятся документы для согласования статуса Беларуси как консультативной стороны Договора об Антарктике", - сказал председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.

Руководитель НАН Беларуси выразил уверенность, что действия и последовательные шаги белорусской стороны будут в полной мере отмечены мировым антарктическим сообществом и на рубеже двадцатых годов нынешнего столетия Беларусь станет полноправным участником международного антарктического коллектива по исследованию и использованию полярных районов Земли - получит статус консультативной стороны Договора об Антарктике.

В этом году на ледовый континент отправятся восемь участников. "Членам экспедиции предстоит нелегкая работа по строительству собственного дома на берегах Антарктики - Белорусской антарктической станции "Гора Вечерняя", - отметили в пресс-службе.

В Антарктиду предстоит доставить более 100 т груза: строительных конструкций, модулей, материалов, топлива и других необходимых вещей для обеспечения жизнедеятельности станции. Белорусским полярникам надо будет не только принять груз, провести установку модулей, обеспечить их ввод в рабочее состояние, но и выполнить большой комплекс научных исследований в соответствии с программой. Именно для этого в Антарктиду и направляется восемь человек. Первые пять участников экспедиции отправятся в путь уже 4 и 8 ноября. Им предстоит подготовить станцию к приему российского научного судна с оборудованием и начать строительные и научные исследования по заданиям государственной программы по освоению Антарктиды.

В экспедицию уезжают как специалисты, которые уже побывали в Антарктиде, так и новички. В составе экспедиции сезона-2018/2019 - научные сотрудники организаций НАН Беларуси (Республиканского центра полярных исследований, Института физики, НПЦ по биоресурсам) и БГУ (Национального научно-исследовательского центра мониторинга озоносферы). В числе участников - начальник экспедиции Алексей Гайдашов, ведущий специалист- заместитель начальника экспедиции Дмитрий Лукашанец, инженер-метеоролог Сергей Байков, инженер-радиометрист Владислав Базылевич, инженер-механик по эксплуатации машин и механизмов Артур Ивашко, врач-хирург Сергей Сухарев, инженер-механик дизель-электростанции Алексей Хаткевич и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Александр Ленкевич.-0-