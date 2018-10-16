"Дана Холдингс": сделан первый шаг к созданию международного финансового центра в Минске

Компания "Дана Холдингс", крупнейший застройщик в Беларуси, подписала меморандум о взаимопонимании с компанией DIFC Investments – Международным финансовым центром в Дубае. Документ подписали председатель DIFC Investments Его Превосходительство Эсса Казим и председатель совета директоров "Дана Холдингс" Небойша Карич. Стороны договорились об обмене передовым опытом и сотрудничестве в области проектирования и функционирования Минского Международного финансового центра (МФЦ "Minsk World").

Создание Международного финансового центра должно стать краеугольным камнем возведения многофункционального комплекса "Минск Мир", который строит "Дана Холдингс" на территории бывшего аэропорта "Минск-1". Минский МФЦ "Minsk World" должен стать частью национального экономического пространства, где будет использоваться особая система льгот и стимулов для привлечения капитала и оказания финансовых услуг. Основные задачи проекта – формирование условий для привлечения международного капитала в Республику Беларусь и строительство в Минске самых современных зданий формата бизнес-апартаментов. В офисных помещениях "Дана Холдингс" в Дубай совместно с сотрудниками белорусского застройщика уже ведется проектирование зданий по технологии "smart house" ("умный дом"), которые будут находиться в Международном финансовом центре МФЦ "Minsk World". В этих бизнес-апартаментах будут созданы все условия для жизни и работы сотрудников компаний-резидентов МФЦ "Minsk World" по лучшим мировым стандартам и с использованием самых передовых технологий.

В офисных помещениях "Дана Холдингс" в Дубай уже ведется проектирование зданий по технологии "smart house" ("умный дом"), которые будут находиться в Международном финансовом центре МФЦ "Minsk World".

Для страны создание МФЦ "Minsk World" является стратегическим проектом, который поможет процессу модернизации и трансформации Республики Беларусь, привлечению инвестиционных капиталов и окажет влияние на экономику всего региона СНГ и Европы. Минский МФЦ "Minsk World" станет единственным подобным центром не только в восточноевропейском регионе, но и на всем континенте. Концепция создания Минского МФЦ "Minsk World" привлечет мировых инвесторов и позволит Беларуси взять на себя ведущую роль в экономическом развитии региона в ближайшем будущем, а с помощью обновленного законодательства для функционирования центра – стать самой конкурентной и интересной страной на континенте для привлечения инвестиций.

Концепция создания Минского МФЦ "Minsk World" привлечет мировых инвесторов и позволит Беларуси взять на себя ведущую роль в экономическом развитии региона в ближайшем будущем и стать самой конкурентной и интересной страной на континенте для привлечения инвестиций.