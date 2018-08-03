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"Дана Холдингс": создать среду для привлечения инвестиций

Общество 03.08.2018 | 16:50

Крупнейший в Беларуси застройщик, группа компаний "Дана Холдингс", успешно провел переговоры с представителями ведущей корейской инвестиционно-строительной корпорации, специализирующейся на выполнении проектов с применением систем технологии "Умный дом". Практические результаты этих переговоров не заставят себя долго ждать.

Как сообщила директор ИООО "Дана Астра" Светлана Щетко, холдинг приступил к проектированию с последующим строительством первого многоквартирного жилого дома с применением технологии "Умный дом". Прежде всего, данная технология предусматривает создание комфортной и безопасной среды для его жителей. "Уровень благосостояния и качество жизни людей постоянно растут, поэтому возрастают и требования к потребительским качествам жилья на белорусском рынке. Группа компаний "Дана Холдингс" стремится соответствовать как запросам своих клиентов, так и важнейшим мировым тенденциям. Именно поэтому мы приняли решение внедрять в наше строительство технологию "Умный дом", при этом соответствующую самым строгим мировым стандартам", - отметила Светлана Щетко.

Директор ИООО "Дана Астра" Светлана Щетко
Директор ИООО "Дана Астра" Светлана Щетко

Крупнейшим застройщиком страны принято решение в целом существенно улучшить потребительские свойства возводимого компанией жилья. Сегодня "Дана Холдингс" уже использует остекление входных групп подъездов и стильные дизайнерские решения в оформлении лобби. Общественные пространства, которым прежде в белорусском строительстве уделялось второстепенное внимание, в исполнении "Дана Холдингс" преображаются - лобби превращается в гостевую зону жилого дома. Здесь появляются места для консьержей, размещаются комнаты для мам с маленькими детьми. У домов оборудуются площадки для выгула домашних животных, на территории комплексов прокладываются велосипедные дорожки. "Это новый стиль городской жизни, который мы уже внедряем на наших объектах", - подчеркивает Светлана Щетко.

Дома, построенные "Дана Холдингс" это новый уровень комфортной городской жизни
Дома, построенные "Дана Холдингс" это новый уровень комфортной городской жизни

В "Дана Холдингс" сегодня работает высокопрофессиональная международная команда, в которой большинство - белорусские специалисты. Но время постоянно требует внедрения новых подходов к организации труда. В частности, по словам Светланы Щетко, привнесение новых технологий в проектирование и строительство домов - системы "Умный дом" и применения тоннельной опалубки, а также завершение работ по проектам "Маяк Минска" и "Вивальди", запуск новых очередей комплекса "Минск Мир" потребовали пересмотра кадровой политики холдинга. А именно: оптимизируется численность административного персонала и поэтапно увеличивается количество работников строительных специальностей. "В соответствии с мировой практикой в кадровой работе каждые пять лет "Дана Холдингс" пересматривает необходимость тех или иных специалистов в штате компании и усиливает коллектив для качественной реализации перспективных задач. Отмечу, что в планах нашей компании – до конца года принять на работу более 400 новых работников строительных специальностей. Тем самым начинается новый этап в развитии холдинга", - отметила Светлана Щетко.

В компании подчеркивают, что за годы работы на белорусском рынке "Дана Холдингс" установила тесное и плодотворное сотрудничество с местными производителями строительных материалов и оборудования и поставщиками услуг самого широкого спектра. В частности, еще несколько лет назад компания полностью отказалась от найма рабочих из других стран, и теперь на объектах "Дана Холдингс" трудятся строительные бригады только из Беларуси.

В ближайших планах "Дана Холдингс" - интенсивное строительство многофункционального комплекса "Минск Мир". Компания приступает к возведению сразу четырех кварталов, что составляет более 500 тыс. кв.м жилья. Будут также продолжены работы над домами серий "Марина", "Пальма", "Волна". В течение следующего года планируется построить здание Международного финансового центра.

В ближайших планах "Дана Холдингс" – интенсивное строительство многофункционального комплекса "Минск Мир", а так же будут продолжены работы над домами серий "Марина", "Пальма", "Волна"
В ближайших планах "Дана Холдингс" – интенсивное строительство многофункционального комплекса "Минск Мир", а так же будут продолжены работы над домами серий "Марина", "Пальма", "Волна"

Кроме того, активно разрабатывается проект по созданию управляющей компании, которая будет профессионально заниматься эксплуатацией и обслуживанием всех помещений, возведенных холдингом. Этот шаг позволит обеспечить жильцам и владельцам коммерческих помещений на объектах, построенных "Дана Холдингс", новый уровень комфорта и удобства. Новая городская среда, убеждены в "Дана Холдингс", должна способствовать повышению качества жизни людей, и современный Минск в этом отношении сможет подавать пример для всей страны.

На протяжении уже 10 лет "Дана Холдингс" проводит активную политику по инвестированию денежных средств в обновление оборудования, специальной техники, улучшение технологий строительства. Вложенные средства уже приносят реальную отдачу - вслед за крупнейшим застройщиком повышает свой технологический уровень и качество проектных работ вся строительная отрасль страны.

Следует отметить, что немалые средства холдинг вкладывает также в развитие города и его деловой среды. Так, ИООО "Зомекс Инвестмент" инвестировало 10 млн евро для привлечения бренда Zara на белорусский рынок, а ведь появление подобных мировых брендов в Минске несомненно способствует привлечению новых международных инвесторов.

Появление мировых брендов в Минске способствует привлечению новых международных инвесторов
Появление мировых брендов в Минске способствует привлечению новых международных инвесторов

У "Дана Холдингс" уже сложилась устойчивая репутация динамично развивающегося иностранного инвестора, успешно работающего в Беларуси. Не удивительно, что в компанию периодически обращаются представители зарубежных бизнес-структур, готовых инвестировать средства в нашу страну, за консультациями по успешному входу на белорусский рынок. Как показывает мировая практика, инвестиционная привлекательность регионов зачастую определяется авторитетом "якорного" инвестора, способного убедить других в выгодности вложения средств именно здесь. Для Беларуси в целом и строительной отрасли в частности "Дана Холдингс" - прекрасный пример "якорных" инвестиций, способный привлечь в страну крупный международный бизнес и дополнительные финансовые потоки.

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Теги
жилье, компании, строительство
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