"Дана Молл": рекорды посещаемости и лучший праздничный шопинг

Чуть больше года назад в столице, в многофункциональном комплексе "Маяк Минска" и рядом с Национальной библиотекой, открылся торгово-развлекательный центр "Дана Молл". Благодаря своим размерам, удобству, удачным акциям и грамотному привлечению арендаторов торговых площадей он быстро завоевал заслуженное признание у горожан и гостей Минска. А сегодня бьет все рекорды популярности - за январь, например, магазины ТЦ "Дана Молл" посетили 2,7 млн человек! Это более четверти всего населения страны!

Торговый центр "Дана Молл" пользуется популярностью у минчан и гостей столицы.

Напомним, что "Дана Молл" - крупнейший торгово-развлекательный центр в Беларуси. Его площадь – почти 100 тыс. кв.м! На трех этажах разместились более 200 магазинов и торговых точек. Здесь представлено все: женская и мужская одежда и обувь, товары для детей, домашних питомцев, техника и телефония, товары для дома, ювелирные изделия, косметика, сувениры… Конечно же, есть множество ресторанчиков, кафе, кондитерских, в том числе известных и популярных сетей. На третьем этаже расположен самый большой кинотеатр в Беларуси Velcom Cinema. А на первом - гипермаркет известной в стране сети Green, предлагающий широкий ассортимент товаров, в том числе экологических, "зеленых" продуктов.

В атриуме у центрального входа на первом этаже расположился достаточно непривычный для белорусских торговых центров объект – выставочный зал, в котором работает художественная галерея-салон "Арт Хаос". Галерея помогает молодым белорусским художникам найти своего зрителя и покупателя. Вообще поддержка культуры во всех ее проявлениях – один из приоритетов ТЦ "Дана Молл". А художественную галерею центра можно по праву считать самым красивым мостом между культурами Беларуси и Сербии.

Галерея в ТЦ "Дана Молл" помогает молодым белорусским художникам найти своего зрителя и покупателя.

Отметим, что с третьего этажа торгового центра есть возможность напрямую попасть в бизнес-центр "Дана" – 11-этажное офисное здание класса "А". Имея площадь в 26 тысяч кв.м, этот премиальный бизнес-центр – место для ведения самого успешного бизнеса. Расположенный на главном проспекте Минска, по дороге, ведущей в Национальный аэропорт, он включает в себя подземный паркинг, бизнес-апартаменты, ресторан и кафе и является неотъемлемой частью всего многофункционального комплекса "Маяк Минска".

"Маяк Минска" - это многофункциональный жилой комплекс нового поколения.

О торговом центре можно рассказывать очень долго. А можно просто констатировать: "Дана Молл" - это очень красивая и уютная территория большого шопинга!

В 200 магазинах ТЦ "Дана Молл" найти что-то по душе не проблема!

Косметика и парфюмерия – любимые магазины прекрасной половины.

Но самое главное, торговый центр "Дана Молл" стал надежной пристанью для многих популярных мировых брендов, впервые бросивших якорь в Беларуси!

Компании не прогадали - торговый центр на главном проспекте белорусской столицы, рядом со зданием Национальной библиотеки и станцией метро "Восток", пользуется огромной популярностью у горожан и гостей Минска. Конечно, здесь есть просторный подземный паркинг и большие открытые автостоянки, но преимущество этого торгового центра еще и в том, что сюда удобно добираться на общественном транспорте. В выходной день или по дороге с работы домой заглянуть под своды "Дана Молл" и пройтись по любимым магазинам - не проблема, а потому здесь всегда многолюдно.

Если предлагается хороший ассортимент и выгодные цены, то вплоне закономерны и очереди в примерочные.

И ведь что интересно: словно огромный организм, "Дана Молл" живет сегодняшним днем, дышит полной грудью и чутко реагирует на все, что происходит вокруг. Приближается праздник? Для покупателей - специальные акции и скидки! Выходной? Послушайте замечательный концерт! Детские каникулы? А загляните с ребятами на праздничные представления!

"Дана Молл" предлагает для покупателей специальные акции и скидки, а так же концерты и детские представления!

Покупателям до сих пор помнится новогодняя и рождественская акция "Время волшебства", которая почти целый месяц продолжалась в торговом центре. Сказочные представления и концерты, невероятные скидки и заманчивые ценовые предложения, самые удачные покупки и заряд отличного новогоднего настроения - все было просто невероятно! Акция привлекла в ТЦ "Дана Молл" огромное количество минчан, а также гостей из всех уголков страны и из-за рубежа.

Добавим, что отделом аренды ТЦ "Дана Молл" управляет английский профессиональный менеджмент – люди, умеющие привлекать самых лучших клиентов и знающие свою работу. Главным критерием удобства для покупателей здесь считают возможность сделать любые покупки, не выезжая за границу. Именно поэтому компанией было, например, инвестировано 10 млн. долларов в то, чтобы привести в Минск любимую многими, но ранее не представленную на белорусском рынке группу Indetex, которая объединяет целый ряд брендов, известных во всем мире. И сегодня эти магазины работают в ТЦ "Дана Молл" и соседствуют с целым рядом лучших белорусских производителей одежды, обуви и аксессуаров, а их успешная конкуренция оказывается только на пользу отечественному покупателю.

В ТЦ "Дана Молл" магазины известных мировых брендов соседствуют с лучшими белорусскими производителями.

В общем, не удивительно, что те компании и бренды, магазины которых работают в ТЦ "Дана Молл", с удовольствием каждое утро открываются для покупателей. И готовят к 8 Марта приятные сюрпризы для прекрасных дам!

Так, Анастасия Крупнова, директор маркетинга Inditex Group для России и Беларуси, уверена, что магазины компании в эти дни не оставят равнодушными белорусских модниц.

- Компания Inditex Group очень довольна приемом, оказанным белорусскими покупателями, которых мы считаем отлично разбирающимися в модных тенденциях, - отметила Анастасия. - Начиная с нашего открытия в Беларуси в августе прошлого года, семь брендов Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara Home) предлагают белорусскому покупателю последние тренды и коллекции от наших 700 дизайнеров, которые прибывают в наши магазины дважды в неделю.

Представитель одной из самых известных в мире модных компаний подчеркнула, что белорусские покупательницы оценят и новые коллекции, и приятные цены, которые подготовили бренды в Беларуси к празднику весны, любви и красоты.

Региональный директор DeFacto по Беларуси Мерт Урайлы заинтриговал тем, что накануне праздника в магазинах этого бренда дам ждет приятный сюрприз. Мерт гордится, что 70% одежды и обуви, которые предлагаются его компанией, сделаны из натуральных материалов. Большая часть товаров произведена в Турции, которая славится умением работать с хлопковыми тканями и шить добротные и качественные вещи. И бренд DeFacto с удовольствием работает в ТЦ "Дана Молл"!

Региональный директор DeFacto по Беларуси Мерт Урайлы.

- В течение трех лет мы открыли в Беларуси уже 10 магазинов, - рассказал топ-менеджер компании. - А по всему миру работает более 450 торговых объектов под нашим брендом. В ТЦ "Дана Молл" магазин DeFacto был открыт одним из первых - мы с самого начала верили в этот проект. И нас очень радует посещаемость в этом торговом центре, его расположение и, конечно же, то, что наша продукция здесь активно раскупается. В наших магазинах мы стараемся сделать так, чтобы покупки были по карману всем. К каждому сезону мы предлагаем широкий ассортимент, высокое качество и отличные цены. И каждую неделю обновляем коллекции. Мы сами являемся производителями нашей одежды и обуви, и поэтому в магазинах DeFacto покупателям никогда не станет скучно. Подчеркну, что во всех странах, где работают наши магазины, цены практически равны. Стоимость вещей в этом магазине такая же, например, как в России, в частности, в Москве, поэтому выезжать из Беларуси на шопинг в другие страны сегодня нет необходимости. А еще к каждому празднику мы стараемся приготовить специальные цены и акции. Так, ко дню 8 Марта мы приготовили для наших посетительниц приятную скидку в 20% на всю коллекцию. И с удовольствием приглашаем женщин и их мужчин к нам за покупками!

Скидки – до 70%!

Красивые интерьеры, современное оборудование, доброжелательный сервис – покупки в ТЦ "Дана Молл" приносят только удовольствие!

Алексей Абрамович, директор компании, представляющей в Беларуси ряд известных брендов, тоже обещает прекрасным посетительницам немало приятных мгновений в модных магазинах "Дана Молл".

Директор компании, представляющей в Беларуси ряд известных брендов, Алексей Абрамович.

- Наша компания представлена в "Дана Молл" несколькими брендами, - рассказал Алексей. - Белорусские покупательницы с удовольствием посещают очень красивый магазин Mango, рядышком - Etam, предлагающий женское белье, еще два магазина известных в мире марок, представленные нашей компанией, расположены на втором этаже. Мы открылись в августе, и могу отметить, что посещаемость в этом торговом центре действительно очень высока. И она становится еще выше, когда в "Дана Молл" проводятся акции, распродажи, массовые праздники. По нашим оценкам, по посещаемости этот торговый центр занимает в Минске лидирующее место. Разницы в ассортименте и ценах между нашими магазинами в Беларуси и в других странах практически нет. Цены аналогичны европейским. Ценовую политику определяет бренд, и если мы работаем в сегменте "масс-маркет" и наша одежда предназначена для любого покупателя, значит, она должна быть доступной. Так что могу уверить: поехав в Европу, сэкономить там по сравнению с нашим магазином не удастся! Наши коллекции обновляются каждую неделю. И к празднику 8 Марта и женщины, и мужчины смогут найти здесь много интересного. И, к слову, готовятся специальные праздничные скидки, поэтому все останутся довольны!

Зачем ехать в Вильнюс, Варшаву или Москву, если ассортимент и цены в минских магазинах аналогичные?

Татьяна Позняк, директор по маркетингу сети кинотеатров Silver Screen Cinemas, рассказывает, что мультиплекс готов подарить каждой посетительнице к празднику заряд отличного настроения и положительных эмоций.

Директор по маркетингу сети кинотеатров Silver Screen Cinemas Татьяна Позняк.

- Кинотеатр Velcom Cinema в "Дана Молл" на сегодняшний день стал самым посещаемым кинотеатром в стране. Это самый большой мультиплекс, который насчитывает 976 мест, и самый высокотехнологичный. В репертуаре - самые новые и актуальные картины плюс эксклюзивные кинопоказы, премьеры и акции. "Дана Молл" - один из наших любимых торговых центров. Он отличается своей уникальностью, правильным подбором арендаторов. Это самый яркий торговый центр столицы, и мы благодарны руководству "Дана Молл" - здесь постоянно проводятся мероприятия, которые привлекают посетителей. К 8 Марта мы организовываем проект совместно с мировым брендом женского белья Intimissimi - при покупке билетов 8 Марта мы будем предоставлять флаеры со скидкой для покупок товаров этого бренда. А второй партнерский проект - с компанией LaModa. Всем девушкам, который сфотографируются в специальной фотозоне, мы будем дарить флаер на 20 рублей для покупки билетов в наши кинотеатры.

Мультиплекс "Велком Синема" дарит посетителям самые яркие эмоции.

Наталья Командышко, представитель компании "ГРИНрозница", открывшей в торговом центре гипермаркет одноименной торговой сети, уверяет, что магазин готов принять любое количество покупателей.

Представитель компании "ГРИНрозница" Наталья Командышко.

- Торговый центр "Дана Молл" имеет очень большую посещаемость, - сказала Наталья. - И нам очень приятно, что мы являемся здесь одними из якорных арендаторов. Благодаря тому количеству покупателей, которых привлекает торговый центр, наш гипермаркет достиг наилучших экономических показателей не только в сети Green, но и в целом по Минску и в Беларуси. Так что могу отметить - мы очень довольны своим расположением в этом торговом центре! В преддверии 8 Марта мы готовы к большому потоку покупателей и готовы предложить всем и широкий выбор продуктов, и подарки, и сувениры. В продаже у нас есть также живые цветы - как в горшках, так и в букетах. Так что приглашаем к нам за покупками! Мы будем рады вас видеть!

Зеленый – фирменный цвет сети GREEN.

А 8 Марта тем временем все ближе. Это праздник, который давно утратил налет борьбы женщин за свои права, но обернувшийся беспрекословным правом дам на утверждение их величия. И если оставить в сторонке миллионы лирических слов про самых прекрасных и лучших созданий на планете, в сухом остатке у мужчин остается одно – возможность приобрести своей половинке, маме, дочке подарок. Что-нибудь такое, о чем женщина мечтает давно и бесповоротно. Что может ее умилить и растрогать, привести в восторг и вызвать слезу радости. И конечно, ни новая сковородка, ни даже посудомоечная машина в этот список не должны попадать…

Скидки, скидки, скидки… Праздник будет приятным!

Где купить и что? Вот два главных вопроса, которыми терзаются в эти дни мужчины. Третий - за какие такие средства? - даже не будем брать во внимание. Ведь у мужчин, по убеждению женщин, деньги всегда есть, и попробуйте накануне праздника убедить их в обратном. А на первые два вопроса ответы просты и понятны. Где? Конечно, в торговом центре "Дана Молл"! Что? Да все, что женская душа пожелает!

Время покупать подарки!

Самое время отправляться за подарками любимым!

Mango, Etam, Women'secret, Gerry Weber, Jack and Jones, а также Zara, Massimo Dutti, Oysho, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear и десятки других магазинов и брендов! Все это - территория лучших покупок под сводами самого большого в стране торгового центра!

И даже если мужчинам эти наименования ничего не говорят - не беда! Не надо даже пытаться запомнить. Достаточно знать лишь одно название - ТЦ "Дана Молл". И адрес - Минск, ул. Мстиславца, 11. А дальше ошибиться просто невозможно - ведь в "Дана Молл" хорошо знают, чем восхитить женские сердца!