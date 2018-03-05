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"Дана Молл": рекорды посещаемости и лучший праздничный шопинг

Общество 05.03.2018 | 09:00

Чуть больше года назад в столице, в многофункциональном комплексе "Маяк Минска" и рядом с Национальной библиотекой, открылся торгово-развлекательный центр "Дана Молл". Благодаря своим размерам, удобству, удачным акциям и грамотному привлечению арендаторов торговых площадей он быстро завоевал заслуженное признание у горожан и гостей Минска. А сегодня бьет все рекорды популярности - за январь, например, магазины ТЦ "Дана Молл" посетили 2,7 млн человек! Это более четверти всего населения страны!

Торговый центр "Дана Молл" пользуется популярностью у минчан и гостей столицы.
Торговый центр "Дана Молл" пользуется популярностью у минчан и гостей столицы.

Напомним, что "Дана Молл" - крупнейший торгово-развлекательный центр в Беларуси. Его площадь – почти 100 тыс. кв.м! На трех этажах разместились более 200 магазинов и торговых точек. Здесь представлено все: женская и мужская одежда и обувь, товары для детей, домашних питомцев, техника и телефония, товары для дома, ювелирные изделия, косметика, сувениры… Конечно же, есть множество ресторанчиков, кафе, кондитерских, в том числе известных и популярных сетей. На третьем этаже расположен самый большой кинотеатр в Беларуси Velcom Cinema. А на первом - гипермаркет известной в стране сети Green, предлагающий широкий ассортимент товаров, в том числе экологических, "зеленых" продуктов.

В атриуме у центрального входа на первом этаже расположился достаточно непривычный для белорусских торговых центров объект – выставочный зал, в котором работает художественная галерея-салон "Арт Хаос". Галерея помогает молодым белорусским художникам найти своего зрителя и покупателя. Вообще поддержка культуры во всех ее проявлениях – один из приоритетов ТЦ "Дана Молл". А художественную галерею центра можно по праву считать самым красивым мостом между культурами Беларуси и Сербии.

Галерея в ТЦ "Дана Молл" помогает молодым белорусским художникам найти своего зрителя и покупателя.
Галерея в ТЦ "Дана Молл" помогает молодым белорусским художникам найти своего зрителя и покупателя.

Отметим, что с третьего этажа торгового центра есть возможность напрямую попасть в бизнес-центр "Дана" – 11-этажное офисное здание класса "А". Имея площадь в 26 тысяч кв.м, этот премиальный бизнес-центр – место для ведения самого успешного бизнеса. Расположенный на главном проспекте Минска, по дороге, ведущей в Национальный аэропорт, он включает в себя подземный паркинг, бизнес-апартаменты, ресторан и кафе и является неотъемлемой частью всего многофункционального комплекса "Маяк Минска".

"Маяк Минска" - это многофункциональный жилой комплекс нового поколения.
"Маяк Минска" - это многофункциональный жилой комплекс нового поколения.

О торговом центре можно рассказывать очень долго. А можно просто констатировать: "Дана Молл" - это очень красивая и уютная территория большого шопинга!

В 200 магазинах ТЦ "Дана Молл" найти что-то по душе не проблема!
В 200 магазинах ТЦ "Дана Молл" найти что-то по душе не проблема!

Косметика и парфюмерия – любимые магазины прекрасной половины.
Косметика и парфюмерия – любимые магазины прекрасной половины.

Но самое главное, торговый центр "Дана Молл" стал надежной пристанью для многих популярных мировых брендов, впервые бросивших якорь в Беларуси!

Компании не прогадали - торговый центр на главном проспекте белорусской столицы, рядом со зданием Национальной библиотеки и станцией метро "Восток", пользуется огромной популярностью у горожан и гостей Минска. Конечно, здесь есть просторный подземный паркинг и большие открытые автостоянки, но преимущество этого торгового центра еще и в том, что сюда удобно добираться на общественном транспорте. В выходной день или по дороге с работы домой заглянуть под своды "Дана Молл" и пройтись по любимым магазинам - не проблема, а потому здесь всегда многолюдно.

Если предлагается хороший ассортимент и выгодные цены, то вплоне закономерны и очереди в примерочные.
Если предлагается хороший ассортимент и выгодные цены, то вплоне закономерны и очереди в примерочные.

И ведь что интересно: словно огромный организм, "Дана Молл" живет сегодняшним днем, дышит полной грудью и чутко реагирует на все, что происходит вокруг. Приближается праздник? Для покупателей - специальные акции и скидки! Выходной? Послушайте замечательный концерт! Детские каникулы? А загляните с ребятами на праздничные представления!

"Дана Молл" предлагает для покупателей специальные акции и скидки, а так же концерты и детские представления!
"Дана Молл" предлагает для покупателей специальные акции и скидки, а так же концерты и детские представления!

Покупателям до сих пор помнится новогодняя и рождественская акция "Время волшебства", которая почти целый месяц продолжалась в торговом центре. Сказочные представления и концерты, невероятные скидки и заманчивые ценовые предложения, самые удачные покупки и заряд отличного новогоднего настроения - все было просто невероятно! Акция привлекла в ТЦ "Дана Молл" огромное количество минчан, а также гостей из всех уголков страны и из-за рубежа.

Добавим, что отделом аренды ТЦ "Дана Молл" управляет английский профессиональный менеджмент – люди, умеющие привлекать самых лучших клиентов и знающие свою работу. Главным критерием удобства для покупателей здесь считают возможность сделать любые покупки, не выезжая за границу. Именно поэтому компанией было, например, инвестировано 10 млн. долларов в то, чтобы привести в Минск любимую многими, но ранее не представленную на белорусском рынке группу Indetex, которая объединяет целый ряд брендов, известных во всем мире. И сегодня эти магазины работают в ТЦ "Дана Молл" и соседствуют с целым рядом лучших белорусских производителей одежды, обуви и аксессуаров, а их успешная конкуренция оказывается только на пользу отечественному покупателю.

В ТЦ "Дана Молл" магазины известных мировых брендов соседствуют с лучшими белорусскими производителями.
В ТЦ "Дана Молл" магазины известных мировых брендов соседствуют с лучшими белорусскими производителями.

В общем, не удивительно, что те компании и бренды, магазины которых работают в ТЦ "Дана Молл", с удовольствием каждое утро открываются для покупателей. И готовят к 8 Марта приятные сюрпризы для прекрасных дам!

Так, Анастасия Крупнова, директор маркетинга Inditex Group для России и Беларуси, уверена, что магазины компании в эти дни не оставят равнодушными белорусских модниц.

- Компания Inditex Group очень довольна приемом, оказанным белорусскими покупателями, которых мы считаем отлично разбирающимися в модных тенденциях, - отметила Анастасия. - Начиная с нашего открытия в Беларуси в августе прошлого года, семь брендов Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara Home) предлагают белорусскому покупателю последние тренды и коллекции от наших 700 дизайнеров, которые прибывают в наши магазины дважды в неделю.

Представитель одной из самых известных в мире модных компаний подчеркнула, что белорусские покупательницы оценят и новые коллекции, и приятные цены, которые подготовили бренды в Беларуси к празднику весны, любви и красоты.

Региональный директор DeFacto по Беларуси Мерт Урайлы заинтриговал тем, что накануне праздника в магазинах этого бренда дам ждет приятный сюрприз. Мерт гордится, что 70% одежды и обуви, которые предлагаются его компанией, сделаны из натуральных материалов. Большая часть товаров произведена в Турции, которая славится умением работать с хлопковыми тканями и шить добротные и качественные вещи. И бренд DeFacto с удовольствием работает в ТЦ "Дана Молл"!

Региональный директор DeFacto по Беларуси Мерт Урайлы.
Региональный директор DeFacto по Беларуси Мерт Урайлы.

- В течение трех лет мы открыли в Беларуси уже 10 магазинов, - рассказал топ-менеджер компании. - А по всему миру работает более 450 торговых объектов под нашим брендом. В ТЦ "Дана Молл" магазин DeFacto был открыт одним из первых - мы с самого начала верили в этот проект. И нас очень радует посещаемость в этом торговом центре, его расположение и, конечно же, то, что наша продукция здесь активно раскупается. В наших магазинах мы стараемся сделать так, чтобы покупки были по карману всем. К каждому сезону мы предлагаем широкий ассортимент, высокое качество и отличные цены. И каждую неделю обновляем коллекции. Мы сами являемся производителями нашей одежды и обуви, и поэтому в магазинах DeFacto покупателям никогда не станет скучно. Подчеркну, что во всех странах, где работают наши магазины, цены практически равны. Стоимость вещей в этом магазине такая же, например, как в России, в частности, в Москве, поэтому выезжать из Беларуси на шопинг в другие страны сегодня нет необходимости. А еще к каждому празднику мы стараемся приготовить специальные цены и акции. Так, ко дню 8 Марта мы приготовили для наших посетительниц приятную скидку в 20% на всю коллекцию. И с удовольствием приглашаем женщин и их мужчин к нам за покупками!

Скидки – до 70%!
Скидки – до 70%!

Красивые интерьеры, современное оборудование, доброжелательный сервис – покупки в ТЦ "Дана Молл" приносят только удовольствие!
Красивые интерьеры, современное оборудование, доброжелательный сервис – покупки в ТЦ "Дана Молл" приносят только удовольствие!

Алексей Абрамович, директор компании, представляющей в Беларуси ряд известных брендов, тоже обещает прекрасным посетительницам немало приятных мгновений в модных магазинах "Дана Молл".

Директор компании, представляющей в Беларуси ряд известных брендов, Алексей Абрамович.
Директор компании, представляющей в Беларуси ряд известных брендов, Алексей Абрамович.

- Наша компания представлена в "Дана Молл" несколькими брендами, - рассказал Алексей. - Белорусские покупательницы с удовольствием посещают очень красивый магазин Mango, рядышком - Etam, предлагающий женское белье, еще два магазина известных в мире марок, представленные нашей компанией, расположены на втором этаже. Мы открылись в августе, и могу отметить, что посещаемость в этом торговом центре действительно очень высока. И она становится еще выше, когда в "Дана Молл" проводятся акции, распродажи, массовые праздники. По нашим оценкам, по посещаемости этот торговый центр занимает в Минске лидирующее место. Разницы в ассортименте и ценах между нашими магазинами в Беларуси и в других странах практически нет. Цены аналогичны европейским. Ценовую политику определяет бренд, и если мы работаем в сегменте "масс-маркет" и наша одежда предназначена для любого покупателя, значит, она должна быть доступной. Так что могу уверить: поехав в Европу, сэкономить там по сравнению с нашим магазином не удастся! Наши коллекции обновляются каждую неделю. И к празднику 8 Марта и женщины, и мужчины смогут найти здесь много интересного. И, к слову, готовятся специальные праздничные скидки, поэтому все останутся довольны!

Зачем ехать в Вильнюс, Варшаву или Москву, если ассортимент и цены в минских магазинах аналогичные?
Зачем ехать в Вильнюс, Варшаву или Москву, если ассортимент и цены в минских магазинах аналогичные?

Татьяна Позняк, директор по маркетингу сети кинотеатров Silver Screen Cinemas, рассказывает, что мультиплекс готов подарить каждой посетительнице к празднику заряд отличного настроения и положительных эмоций.

Директор по маркетингу сети кинотеатров Silver Screen Cinemas Татьяна Позняк.
Директор по маркетингу сети кинотеатров Silver Screen Cinemas Татьяна Позняк.

- Кинотеатр Velcom Cinema в "Дана Молл" на сегодняшний день стал самым посещаемым кинотеатром в стране. Это самый большой мультиплекс, который насчитывает 976 мест, и самый высокотехнологичный. В репертуаре - самые новые и актуальные картины плюс эксклюзивные кинопоказы, премьеры и акции. "Дана Молл" - один из наших любимых торговых центров. Он отличается своей уникальностью, правильным подбором арендаторов. Это самый яркий торговый центр столицы, и мы благодарны руководству "Дана Молл" - здесь постоянно проводятся мероприятия, которые привлекают посетителей. К 8 Марта мы организовываем проект совместно с мировым брендом женского белья Intimissimi - при покупке билетов 8 Марта мы будем предоставлять флаеры со скидкой для покупок товаров этого бренда. А второй партнерский проект - с компанией LaModa. Всем девушкам, который сфотографируются в специальной фотозоне, мы будем дарить флаер на 20 рублей для покупки билетов в наши кинотеатры.

Мультиплекс "Велком Синема" дарит посетителям самые яркие эмоции.
Мультиплекс "Велком Синема" дарит посетителям самые яркие эмоции.

Наталья Командышко, представитель компании "ГРИНрозница", открывшей в торговом центре гипермаркет одноименной торговой сети, уверяет, что магазин готов принять любое количество покупателей.

Представитель компании "ГРИНрозница" Наталья Командышко.
Представитель компании "ГРИНрозница" Наталья Командышко.

- Торговый центр "Дана Молл" имеет очень большую посещаемость, - сказала Наталья. - И нам очень приятно, что мы являемся здесь одними из якорных арендаторов. Благодаря тому количеству покупателей, которых привлекает торговый центр, наш гипермаркет достиг наилучших экономических показателей не только в сети Green, но и в целом по Минску и в Беларуси. Так что могу отметить - мы очень довольны своим расположением в этом торговом центре! В преддверии 8 Марта мы готовы к большому потоку покупателей и готовы предложить всем и широкий выбор продуктов, и подарки, и сувениры. В продаже у нас есть также живые цветы - как в горшках, так и в букетах. Так что приглашаем к нам за покупками! Мы будем рады вас видеть!

Зеленый – фирменный цвет сети GREEN.
Зеленый – фирменный цвет сети GREEN.

А 8 Марта тем временем все ближе. Это праздник, который давно утратил налет борьбы женщин за свои права, но обернувшийся беспрекословным правом дам на утверждение их величия. И если оставить в сторонке миллионы лирических слов про самых прекрасных и лучших созданий на планете, в сухом остатке у мужчин остается одно – возможность приобрести своей половинке, маме, дочке подарок. Что-нибудь такое, о чем женщина мечтает давно и бесповоротно. Что может ее умилить и растрогать, привести в восторг и вызвать слезу радости. И конечно, ни новая сковородка, ни даже посудомоечная машина в этот список не должны попадать…

Скидки, скидки, скидки… Праздник будет приятным!
Скидки, скидки, скидки… Праздник будет приятным!

Где купить и что? Вот два главных вопроса, которыми терзаются в эти дни мужчины. Третий - за какие такие средства? - даже не будем брать во внимание. Ведь у мужчин, по убеждению женщин, деньги всегда есть, и попробуйте накануне праздника убедить их в обратном. А на первые два вопроса ответы просты и понятны. Где? Конечно, в торговом центре "Дана Молл"! Что? Да все, что женская душа пожелает!

Время покупать подарки!
Время покупать подарки!

Самое время отправляться за подарками любимым!

Mango, Etam, Women'secret, Gerry Weber, Jack and Jones, а также Zara, Massimo Dutti, Oysho, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear и десятки других магазинов и брендов! Все это - территория лучших покупок под сводами самого большого в стране торгового центра!

И даже если мужчинам эти наименования ничего не говорят - не беда! Не надо даже пытаться запомнить. Достаточно знать лишь одно название - ТЦ "Дана Молл". И адрес - Минск, ул. Мстиславца, 11. А дальше ошибиться просто невозможно - ведь в "Дана Молл" хорошо знают, чем восхитить женские сердца!

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