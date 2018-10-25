Дапкюнас на форуме в Минске отметил востребованность и пользу женского лидерства

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас принял участие во Втором международном форуме женщин-лидеров в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Замминистра отметил важность широкого общественного осознания не просто способности женщин быть успешным лидером и вести за собой, но и явной социальной востребованности и пользы женского лидерства.

Андрей Дапкюнас обратил внимание на особенности разрешения конфликтов в обществе. По его мнению, естественная мужская ментальность, основанная на простом желании победить за счет другого, выражается в построении мира, который живет по логике "игры с нулевым результатом". Замминистра отметил необходимость замены в глобальном масштабе логики "кто кого" стратегией сотрудничества, которая делает возможным выигрыш для всех сторон. Для этого нужен другой образ восприятия мира, основанный на большей эмоциональной глубине, способности сопереживать, понимании достоинства умеренности и компромисса. По мнению белорусского дипломата, большая принадлежность этих способностей женщинам может означать востребованность в мире новой эпохи женского лидерства.

Международный форум женщин-лидеров проходит в Минске 25-26 октября. Он организован Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе совместно с Министерством труда и социальной защиты Беларуси, представительствами в Беларуси Программы развития ООН и Фонда ООН по народонаселению, представительством Европейского союза и Белорусским союзом женщин. Участие в нем принимают более 100 представителей из 17 стран. Обсуждаются вопросы участия женщин в политике и экономике, борьбы с насилием в отношении женщин, укрепления сетей и создания коалиций женщин-лидеров, поощрения равных возможностей для мужчин и женщин в области высшего образования. Первый форум состоялся в Минске в 2016 году.-0-