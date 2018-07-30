Дапкюнас: увеличение масштабов торговли людьми - общий стыд человечества

30 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Увеличение масштабов торговли людьми - общий стыд человечества. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас сегодня на брифинге, организованном МИД Беларуси совместно с представительством Международной организации по миграции к Всемирному дню борьбы с торговлей людьми, передает корреспондент БЕЛТА.

Международный день борьбы с торговлей людьми отмечается уже в пятый раз. Но это повод не для празднования, а для размышления, подчеркнул замминистра. Это повод для упоминания судеб тех, кто попал в сети современных торговцев человеческим товаром, а также для трезвого осознания того, насколько больше может быть сделано вместе, чтобы раз и навсегда вычеркнуть это преступление из жизни современного общества.

Как отметил Андрей Дапкюнас, глобальное перемещение людей создает благоприятную среду для расцвета современных форм эксплуатации человека. "Торговцы людьми охотятся на тех, кто имеет острую необходимость в защите, используют угрозы и обман. Больше других рискуют попасть в ловушку торговцев мигранты и беженцы, женщины и дети, - сказал замминистра. - Торговцы людьми становятся все более изощренными, умело используют в своих преступных целях современные информационные и коммуникационные технологии. В информационный век они целятся в активных пользователей интернета - прежде всего молодежь".

Беларусь в сентябре прошлого года в штаб-квартире ООН вместе с государствами Группы друзей, которые объединились в борьбе с торговлей людьми, организовала тематический диалог на тему "Торговля несовершеннолетними в цифровой век: пробудить мир для крайней необходимости прекратить торговлю детьми, детскую проституцию и детскую порнографию, в том числе через интернет". На этом мероприятии вместе со странами Группы друзей выступили представители Конгресса США, руководители ОБСЕ и Управления по наркотикам и преступности ООН, лидеры некоторых международных и американских неправительственных организаций.

Рекомендации мероприятия нашли отражение в принятой по инициативе Беларуси в этом году в Вене резолюции Комиссии ООН по предупреждению преступности и криминальном правосудии. Эта резолюция направлена на предупреждение торговли людьми с использованием технологических средств. "Она является важным призывом к профессионалам о необходимости объединить свои усилия, чтобы лучше защищать потенциальных жертв торговли людьми и выявлять преступников", - заметил замминистра.

Он также рассказал об информационной кампании "Прекрати торговлю людьми", которая реализуется в Беларуси Международной организацией по миграции совместно с рядом международных и национальных партнеров. Молодежный летник, приуроченный ко дню борьбы с торговлей людьми, уже стал традиционным. Это один из форматов обучения молодых людей тому, как распознать торговцев людьми и не стать жертвой их преступных планов. Андрей Дапкюнас считает важным, что участники кампании в дальнейшем распространяют полученные знания среди своих сверстников.

В мероприятии приняли участие глава представительства МОМ в Беларуси Зейнал Гаджиев, постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий, представители государственных органов, международных организаций и академического сообщества.-0-