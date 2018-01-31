Дапкюнас в ООН отметил важность партнерской сети национальных координаторов по устойчивому развитию

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас 30 января выступил на пленарном заседании 56-й сессии Комиссии социального развития (КСР), которая открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Он подчеркнул важность развития белорусской инициативы по формированию международной партнерской сети национальных координаторов по устойчивому развитию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Андрей Дапкюнас подтвердил приглашение странам региона и всем заинтересованным на минский форум национальных координаторов "Построение партнерства в поддержку национальных усилий в области устойчивого развития", который будет способствовать укреплению архитектуры глобального партнерства в целях развития.

В своем выступлении на пленарном заседании замминистра представил видение Беларуси по вопросу преодоления нищеты, проблематика которой является приоритетной темой нынешней сессии КСР. Белорусский дипломат отметил невозможность искоренения нищеты и достижения процветания для всех без обеспечения равенства возможностей как на национальном, так и на глобальном уровнях. В этом контексте Андрей Дапкюнас проинформировал о механизмах решения этой задачи в Беларуси, среди которых обеспечение качественного образования, здравоохранения, эффективных механизмов государственной социальной поддержки, устойчивого экономического роста для гарантий занятости и достойной работы для всех, стимулирования частной инициативы и формирование государственно-частного партнерства в целях развития.

Заместитель министра отметил, что современные реалии в борьбе с нищетой требуют взвешенных глобальных подходов. Он призвал международное сообщество отказаться от движимых эгоистическими политическими мотивами односторонних мер экономического принуждения и разрушительных санкций в ущерб интересам стран, нуждающихся в поддержке своего развития. Белорусский дипломат подчеркнул, что такой шаг позволит действительно помочь человечеству в направлении большей глобальной справедливости и выполнить повестку в области устойчивого развития.

В Нью-Йорке в этот же день состоялась встреча Андрея Дапкюнаса с директором регионального бюро Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) для стран Восточной Европы и Центральной Азии Аланной Армитаж. Стороны обсудили ход подготовки к региональному форуму национальных координаторов по выполнению целей устойчивого развития в Минске.

Замглавы белорусского внешнеполитического ведомства предложил совместное взаимодействие с ЮНФПА по распространению положительного опыта Беларуси в демографической сфере. Директор регионального бюро в свою очередь отметила конструктивный уровень взаимодействия Беларуси с ЮНФПА и предложила провести совместную международную конференцию по семейной политике. Стороны договорились продолжить активное сотрудничество по тематике ответственности ЮНФПА.

Андрей Дапкюнас и Аланна Армитаж. Фото МИД

Региональный форум координаторов по ЦУР "Построение партнерства в поддержку национальных усилий в области устойчивого развития" состоится в Минске 21-22 февраля 2018 года. Мероприятие, организуемое совместно с ООН, станет первым региональным форумом по этой теме в мире. В нем примут участие первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, а также высокие представители Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, учреждений системы ООН, стран Европы и СНГ.-0-